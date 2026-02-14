Група дісталася колюча: Мілевський – про суперників України в Лізі націй

Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський оцінив суперників збірної України у групі Ліги націй.

Слова ексфутболіста цитує сайт "Український футбол".

На думку Мілевського, "синьо-жовті" отримали досить непростих суперників, а тому потрібно відповідально ставитися до кожного матчу.

"Група нам дісталася колюча. Грузія з Кварацхелією останнім часом виступає пристойно. У Грузії буде складно грати за колосальної підтримки трибун. У Північній Ірландії взагалі дмуть вітри 100 кілометрів за годину. Команда у них теж не подарунок, тому буде непросто, особливо на виїзді. Ірландці – це сокири. Ну і Собослаї та Ко домашні ігри теж проводять за повних трибун. Та й на виїзді можуть бути кусючими, он з Португалією внічию зіграли. Тому нам треба бути обережними. Збірна України може посісти як перше місце, так і останнє. Подивимося. Будемо вболівати, але група нам могла дістатися і легша", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, що 12 лютого в Брюселі відбулося жеребкування Ліги націй-2026/27. Збірна України виступатиме в Дивізіоні В. Суперниками "синьо-жовтих" по групі 2 будуть команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Матчі групового етапу проходитимуть з 24 вересня по 17 листопада. Поєдинки плейоф заплановані на березень та червень 2027 року.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що для нього Ліга націй більше товариський турнір.