Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Група дісталася колюча: Мілевський – про суперників України в Лізі націй

Сергій Шаховець — 14 лютого 2026, 13:55
Група дісталася колюча: Мілевський – про суперників України в Лізі націй
Артем Мілевський
Instagram Артема Мілевського

Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський оцінив суперників збірної України у групі Ліги націй.

Слова ексфутболіста цитує сайт "Український футбол".

На думку Мілевського, "синьо-жовті" отримали досить непростих суперників, а тому потрібно відповідально ставитися до кожного матчу.

"Група нам дісталася колюча. Грузія з Кварацхелією останнім часом виступає пристойно. У Грузії буде складно грати за колосальної підтримки трибун. У Північній Ірландії взагалі дмуть вітри 100 кілометрів за годину. Команда у них теж не подарунок, тому буде непросто, особливо на виїзді. Ірландці – це сокири.

Ну і Собослаї та Ко домашні ігри теж проводять за повних трибун. Та й на виїзді можуть бути кусючими, он з Португалією внічию зіграли. Тому нам треба бути обережними. Збірна України може посісти як перше місце, так і останнє. Подивимося. Будемо вболівати, але група нам могла дістатися і легша", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, що 12 лютого в Брюселі відбулося жеребкування Ліги націй-2026/27. Збірна України виступатиме в Дивізіоні В. Суперниками "синьо-жовтих" по групі 2 будуть команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. 

Матчі групового етапу проходитимуть з 24 вересня по 17 листопада. Поєдинки плейоф заплановані на березень та червень 2027 року.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що для нього Ліга націй більше товариський турнір.

Артем Мілевський Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА

Ліга націй УЄФА

Знайомі грузини, ірландський Лобановський, Угорщина, за спиною якої Россі... Підсумки жеребкування Ліги Націй
Тренер збірної Грузії: Україна – дуже складний суперник
Календар матчів збірної України у Лізі націй-2026/27
Кварцяний оцінив перспективи збірної України в Лізі націй
Команди приблизно рівні, – Маркевич оцінив жеребкування Ліги націй для збірної України

Останні новини