Євро-2024: розклад, календар, склад груп
З 14 червня по 14 липня 2024 року на полях Німеччини проходить 17-й чемпіонат Європи з футболу.
У фінальній частині Євро стартували 24 команди, яких сліпий жереб розподілив на 6 груп. 21 збірна відібралася у фінальну частину першості через кваліфікаційний турнір, ще три команди визначаться в плей-оф шляхами A, B, C.
Збірна України пробилася до фінальної частини через плей-оф, перемігши Боснію і Герцеговини та Ісландію.
Українці потрапили до групи E, де їх суперниками стали збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.
Груповий етап
Група A
1 тур
14 червня
- 21:00. Німеччина - Шотландія 5:1
15 червня
- 15:00. Угорщина - Швейцарія 1:2
2 тур
19 червня
- 15:00. Шотландія - Швейцарія
- 18:00. Німеччина - Угорщина
3 тур
23 червня
- 21:00. Швейцарія - Німеччина
- 21:00. Шотландія - Угорщина
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Німеччина
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|2
|Швейцарія
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3
|Угорщина
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4
|Шотландія
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
***
Група B
1 тур
15 червня
- 18:00. Іспанія - Хорватія 3:0
- 21:00. Італія - Албанія 2:1
2 тур
19 червня
- 15:00. Хорватія - Албанія
20 червня
- 21:00. Іспанія - Італія
3 тур
24 червня
- 21:00. Хорватія - Італія
- 21:00. Албанія - Іспанія
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Іспанія
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Італія
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3
|Албанія
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4
|Хорватія
|1
|0
|0
|0
|0-3
|0
***
Група C
1 тур
16 червня
- 18:00. Словенія - Данія 1:1
- 21:00. Сербія - Англія 0:1
2 тур
20 червня
- 15:00. Словенія - Сербія
- 18:00. Данія - Англія
3 тур
25 червня
- 21:00. Англія - Словенія
- 21:00. Данія - Сербія
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2
|Данія
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3
|Словенія
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|Сербія
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
***
Група D
1 тур
16 червня
- 15:00. Польща - Нідерланди 1:2
17 червня
- 21:00. Австрія - Франція 0:1
2 тур
21 червня
- 18:00. Польща - Австрія
- 21:00. Нідерланди - Франція
3 тур
25 червня
- 18:00. Франція - Польща
- 18:00. Австрія - Нідерланди
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Нідерланди
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2
|Франція
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|Австрія
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|4
|Польща
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
***
Група E
1 тур
17 червня
- 15:00. Румунія - Україна 3:0
- 18:00. Бельгія - Словаччина 0:1
2 тур
21 червня
- 15:00. Словаччина - Україна
22 червня
- 21:00. Бельгія - Румунія
3 тур
26 червня
- 18:00. Словаччина - Румунія
- 18:00. Україна - Бельгія
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Румунія
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Словаччина
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|Бельгія
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|4
|Україна
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
***
Група F
1 тур
18 червня
- 18:00. Туреччина - Грузія
- 21:00. Португалія - Чехія
2 тур
22 червня
- 15:00. Грузія - Чехія
- 18:00. Туреччина - Португалія
3 тур
26 червня
- 21:00. Чехія - Туреччина
- 21:00. Грузія - Португалія
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Туреччина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Грузія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Португалія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Чехія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
***
Плей-оф
1/8 фіналу
29 червня
18:00. 2A - 2B
21:00. 1A - 2C
30 червня
- 18:00. 1C - 3D/E/F
- 21:00. 1B - 3A/D/E/F
1 липня
- 18:00. 2D - 2E
- 21:00. 1F - 3A/B/C
2 липня
- 18:00. 1E - 3A/B/C/D
- 21:00. 1D - 2F
1/4 фіналу
5 липня
- 18:00.
- 21:00.
6 липня
- 18:00.
- 21:00.
Півфінал
9 липня
- 21:00
10 липня
- 21:00
Фінал
14 липня
- 21:00