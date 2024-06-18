Євро-2024: розклад, календар, склад груп

З 14 червня по 14 липня 2024 року на полях Німеччини проходить 17-й чемпіонат Європи з футболу.

У фінальній частині Євро стартували 24 команди, яких сліпий жереб розподілив на 6 груп. 21 збірна відібралася у фінальну частину першості через кваліфікаційний турнір, ще три команди визначаться в плей-оф шляхами A, B, C.

Збірна України пробилася до фінальної частини через плей-оф, перемігши Боснію і Герцеговини та Ісландію.

Українці потрапили до групи E, де їх суперниками стали збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Груповий етап

Група A

1 тур

14 червня

21:00. Німеччина - Шотландія 5:1

15 червня

15:00. Угорщина - Швейцарія 1:2

2 тур

19 червня

15:00. Шотландія - Швейцарія

Шотландія - Швейцарія 18:00. Німеччина - Угорщина

3 тур

23 червня

21:00. Швейцарія - Німеччина

Швейцарія - Німеччина 21:00. Шотландія - Угорщина

М Команда І В Н П Г О 1 Німеччина 1 1 0 0 5-1 3 2 Швейцарія 1 1 0 0 2-1 3 3 Угорщина 1 0 0 1 1-2 0 4 Шотландія 1 0 0 1 1-5 0

***

Група B

1 тур

15 червня

18:00. Іспанія - Хорватія 3:0

Іспанія - Хорватія 3:0 21:00. Італія - Албанія 2:1

2 тур

19 червня

15:00. Хорватія - Албанія

20 червня

21:00. Іспанія - Італія

3 тур

24 червня

21:00. Хорватія - Італія

Хорватія - Італія 21:00. Албанія - Іспанія

М Команда І В Н П Г О 1 Іспанія 1 1 0 0 3-0 3 2 Італія 1 1 0 0 2-1 3 3 Албанія 1 0 0 1 1-2 0 4 Хорватія 1 0 0 0 0-3 0

***

Група C

1 тур

16 червня

18:00 . Словенія - Данія 1:1

. Словенія - Данія 1:1 21:00. Сербія - Англія 0:1

2 тур

20 червня

15:00. Словенія - Сербія

Словенія - Сербія 18:00. Данія - Англія

3 тур

25 червня

21:00. Англія - Словенія

Англія - Словенія 21:00. Данія - Сербія

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 1 1 0 0 1-0 3 2 Данія 1 0 1 0 1-1 1 3 Словенія 1 0 1 0 1-1 1 4 Сербія 1 0 0 1 0-1 0

***

Група D

1 тур

16 червня

15:00. Польща - Нідерланди 1:2

17 червня

21:00. Австрія - Франція 0:1

2 тур

21 червня

18:00. Польща - Австрія

Польща - Австрія 21:00. Нідерланди - Франція

3 тур

25 червня

18:00. Франція - Польща

Франція - Польща 18:00. Австрія - Нідерланди

М Команда І В Н П Г О 1 Нідерланди 1 1 0 0 2-1 3 2 Франція 1 1 0 0 1-0 3 3 Австрія 1 0 0 1 0-1 0 4 Польща 1 0 0 1 1-2 0

***

Група E

1 тур

17 червня

15:00. Румунія - Україна 3:0

Румунія - 18:00. Бельгія - Словаччина 0:1

2 тур

21 червня

15:00. Словаччина - Україна

22 червня

21:00. Бельгія - Румунія

3 тур

26 червня

18:00. Словаччина - Румунія

Словаччина - Румунія 18:00. Україна - Бельгія

М Команда І В Н П Г О 1 Румунія 1 1 0 0 3-0 3 2 Словаччина 1 1 0 0 1-0 3 3 Бельгія 1 0 0 1 0-1 0 4 Україна 1 0 0 1 0-3 0

***

Група F

1 тур

18 червня

18:00. Туреччина - Грузія

Туреччина - Грузія 21:00. Португалія - Чехія

2 тур

22 червня

15:00. Грузія - Чехія

Грузія - Чехія 18:00. Туреччина - Португалія

3 тур

26 червня

21:00. Чехія - Туреччина

21:00. Грузія - Португалія

М Команда І В Н П Г О 1 Туреччина 0 0 0 0 0-0 0 2 Грузія 0 0 0 0 0-0 0 3 Португалія 0 0 0 0 0-0 0 4 Чехія 0 0 0 0 0-0 0

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Плей-оф

1/8 фіналу

29 червня

18:00. 2A - 2B

21:00. 1A - 2C

30 червня

18:00. 1C - 3D/E/F

21:00. 1B - 3A/D/E/F

1 липня

18:00. 2D - 2E

21:00. 1F - 3A/B/C

2 липня

18:00. 1E - 3A/B/C/D

21:00. 1D - 2F

1/4 фіналу

5 липня

18:00.

21:00.

6 липня

18:00.

21:00.

Півфінал

9 липня

21:00

10 липня

21:00

Фінал

14 липня