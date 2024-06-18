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Євро-2024: розклад, календар, склад груп

Андрій Твердохліб — 18 червня, 13:48
Євро-2024: розклад, календар, склад груп

З 14 червня по 14 липня 2024 року на полях Німеччини проходить 17-й чемпіонат Європи з футболу.

У фінальній частині Євро стартували 24 команди, яких сліпий жереб розподілив на 6 груп. 21 збірна відібралася у фінальну частину першості через кваліфікаційний турнір, ще три команди визначаться в плей-оф шляхами A, B, C.

Збірна України пробилася до фінальної частини через плей-оф, перемігши Боснію і Герцеговини та Ісландію.

Українці потрапили до групи E, де їх суперниками стали збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Груповий етап

Група A

1 тур

14 червня

  • 21:00. Німеччина - Шотландія 5:1

15 червня

  • 15:00. Угорщина - Швейцарія 1:2

2 тур

19 червня

  • 15:00. Шотландія - Швейцарія
  • 18:00. Німеччина - Угорщина

3 тур

23 червня

  • 21:00. Швейцарія - Німеччина
  • 21:00. Шотландія - Угорщина
МКомандаІВНПГО
1 Німеччина11005-13
2 Швейцарія11002-13
3 Угорщина10011-20
4 Шотландія10011-50

***

Група B

1 тур

15 червня

  • 18:00. Іспанія - Хорватія 3:0
  • 21:00. Італія - Албанія 2:1

2 тур

19 червня

  • 15:00. Хорватія - Албанія

20 червня

  • 21:00. Іспанія - Італія

3 тур

24 червня

  • 21:00. Хорватія - Італія
  • 21:00. Албанія - Іспанія

МКомандаІВНПГО
1 Іспанія11003-03
2 Італія11002-13
3 Албанія10011-20
4 Хорватія10000-30

***

Група C

1 тур

16 червня

  • 18:00. Словенія - Данія 1:1
  • 21:00. Сербія - Англія 0:1

2 тур

20 червня

  • 15:00. Словенія - Сербія
  • 18:00. Данія - Англія

3 тур

25 червня

  • 21:00. Англія - Словенія
  • 21:00. Данія - Сербія
МКомандаІВНПГО
1 Англія11001-03
2 Данія10101-11
3 Словенія10101-11
4 Сербія10010-10

***

Група D

1 тур

16 червня

  • 15:00. Польща - Нідерланди 1:2

17 червня

  • 21:00. Австрія - Франція 0:1

2 тур

21 червня

  • 18:00. Польща - Австрія
  • 21:00. Нідерланди - Франція

3 тур

25 червня

  • 18:00. Франція - Польща
  • 18:00. Австрія - Нідерланди
МКомандаІВНПГО
1 Нідерланди11002-13
2 Франція11001-03
3 Австрія10010-10
4 Польща10011-20

***

Група E

1 тур

17 червня

  • 15:00. Румунія - Україна 3:0
  • 18:00. Бельгія - Словаччина 0:1

2 тур

21 червня

  • 15:00. Словаччина - Україна

22 червня

  • 21:00. Бельгія - Румунія

3 тур

26 червня

  • 18:00. Словаччина - Румунія
  • 18:00. Україна - Бельгія
МКомандаІВНПГО
1 Румунія11003-03
2 Словаччина11001-03
3 Бельгія10010-10
4 Україна10010-30

***

Група F

1 тур

18 червня

  • 18:00. Туреччина - Грузія
  • 21:00. Португалія - Чехія

2 тур

22 червня

  • 15:00. Грузія - Чехія
  • 18:00. Туреччина - Португалія

3 тур

26 червня

  • 21:00. Чехія - Туреччина
  • 21:00. Грузія - Португалія
МКомандаІВНПГО
1 Туреччина00000-00
2 Грузія00000-00
3 Португалія00000-00
4 Чехія00000-00

***

Плей-оф

1/8 фіналу

29 червня

18:00. 2A - 2B

21:00. 1A - 2C

30 червня

  • 18:00. 1C - 3D/E/F
  • 21:00. 1B - 3A/D/E/F

1 липня

  • 18:00. 2D - 2E
  • 21:00. 1F - 3A/B/C

2 липня

  • 18:00. 1E - 3A/B/C/D
  • 21:00. 1D - 2F

1/4 фіналу

5 липня

  • 18:00.
  • 21:00.

6 липня

  • 18:00.
  • 21:00.

Півфінал

9 липня

  • 21:00

10 липня

  • 21:00

Фінал

14 липня

  • 21:00
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