Топ пісень чемпіонатів Європи: яку оберете ви?

Вже за кілька днів розпочнеться одне з найбільших свят футболу — Євро-2024. А яке ж свято без музики?

Цього року офіційною піснею ЧЄ стала взаємна робота італійського електронного тріо MEDUZA, номінанта на Греммі OneRepublic та німецького автора-виконавця Leony. Трек називається "FIRE".

Ключовий рядок: "Ми горимо сьогодні, як мільйон діамантів на небі".

Якщо бути чесним, то після першого прослуховування я залишився засмученим. Все ж у моїй пам'яті пісні Євро завжди були заїдливими, а ця здалася не такою. Проте через кілька релоадів вона вже крутилася в голові та надихнула на створення топу пісень із чемпіонатів Європи. Тож, приємного переслуховування.

9 місце: Simply Red — We’re In This Together (Євро-1996)

Непогана пісня, але не для чемпіонату Європи. Немає відчуття футбольного свята. Проте вона ще довго буде у мене в плейлисті, бо ідеально підходить для вечорів без світла.

8 місце: Enrique Iglesias — Can You Hear Me (Євро-2008)

Загалом можна сказати те саме, що і про минулий трек, тільки цього разу це вже не для сумних вечорів, а для відпочинку в компанії друзів.

7 місце: Nelly Furtado — Força (Євро-2004)

Вже більш футбольна пісня (принаймні за музикою), але хотілося би почути більш хуковий приспів. Зрештою, за кілька прослуховувань вона так і не запам'яталася.

6 місце: E-Type — Campione 2000 (Євро-2000)

Не мій стиль, але це футбольна класика, тому заслуговує бути на більш високій сходинці, відносно попередніх пісень. Приспів та беки передають атмосферу переповненого стадіону, і це приємно чути.

5 місце: Towe & Peter Jöback — More Than A Game (Євро-1992)

П'ятірку відкриває найстаріша пісня чемпіонатів Європи. Загалом у топ-5 всі треки заслуговують бути найкращими і розставити їх було дуже важко. Але 5 сходинка — вже непогано.

4 місце: Oceana — Endless Summer (Євро-2012)

Трохи до трійки найкращих не дотягнула пісня домашнього для України чемпіонату Європи. Так, можливо по тексту тут не так цікаво, як було в попередніх треках, але хітова музика, яка залишалася в тренді ще багато років не дозволяє поставити Endless Summer нижче в рейтингу.

3 місце: MEDUZA, OneRepublic and Leony — FIRE (Євро-2024)

Так, цьогорічна пісня потрапляє в топ-3. Хотілося поставити ще вище, але вона трохи недотягує до двох наступних треків. Проте, просто послухайте цей вогонь, він цілком заслуговує на 3 сходинку.

2 місце: Martin Garrix ft Bono and The Edge — We Are The People (Євро-2020)

Гарний текст в комбінації з приємною музикою та прекрасним виконанням. Одна з перших іноземних пісень, яка потрапила до мого плейлиста і залишилася там надовго.

1 місце: David Guetta ft Zara Larsson — This One’s For You (Євро-2016)

Єдине, в чому ця пісня переважає минулу, ще у святковій атмосфері. Неймовірна насолода, яку доповнюють теплі спогади (попри результати збірної України на тому Євро).

Що ж, таким вийшов рейтинг пісень чемпіонатів Європи. А яка з них є найкращою особисто для вас?