Я просто намагався захистити гравців: тренер Сенегалу – про скандальний відхід команди з поля у фіналі КАН

Микола Літвінов — 22 січня 2026, 19:58
Я просто намагався захистити гравців: тренер Сенегалу – про скандальний відхід команди з поля у фіналі КАН
Пап Тьяв
papthiaw/instagram

Головний тренер збірної Сенегалу Пап Тьяв прокоментував резонансний інцидент у фіналі Кубку африканських націй, коли його команда у повному складі залишила поле на знак протесту.

Свою реакцію він поширив на власній сторінці в інстаграм.

"Я просто намагався захистити своїх гравців від несправедливості. Те, що дехто може сприйняти як порушення правил, є нічим іншим, як емоційною реакцією на упередженість ситуації. Після наради ми вирішили відновити матч і боротися за трофей", – написав тренер.

Він також особисто перепросив:

"Я прошу вибачення, якщо когось образив, але любителі футболу зрозуміють, що емоції є невід'ємною частиною цього спорту".

Нагадаємо, що збірна Сенегалу пішла з поля у фіналі з Марокко через суддівство. Наприкінці поєдинку арбітр скасував гол Ісмаїли Сарра через суперечливий епізод, а потім призначив ще більш скандальний пенальті на користь марокканців. Сенегал, на чолі з головним тренером Пап Тьявом, на знак протесту тимчасово залишив поле, що спричинило тривалу паузу.

Хоча в наслідку сенегальці так і здобули чемпіонство африканського міжнародного турніру, перемігши Марокко з рахунком 0:1.

Зауважимо, що наразі "Леви Таранги" можуть зіштовхнутися із дисциплінарними покараннями через свою поведінку під час матчу. Ці санкції можуть поширитися на матчі чемпіонату світу 2026 року, який стартує у червні.

Кубок Африканських націй Збірна Сенегалу з футболу

