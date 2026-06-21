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Уругвай та Кабо-Верде оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі H

Олексій Мурзак — 21 червня 2026, 23:53
Уругвай та Кабо-Верде оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі H

У понеділок, 22 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи H, у якому Уругвай зіграє проти Кабо-Верде.

Відомі стартові склади команд на протистояння, яке відбудеться о 1:00 годині ночі за київським часом.

  • Уругвай: Муслера, Варела, Касерес, Олівера, Санабрія, Араухо Вільчес, Вальверде, Бентанкур, Угарте, Каноббіо, Віньяс.
  • Кабо-Верде: Возінья, Морейра, Лопес, Боржеш, Кабрал, Мендеш, Леніні, Арканжу, Родрігеш, Монтейру, Беншімол.

В Україні матч наживо покаже медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, в іншому матчі групи збірна Іспанії розгромила Саудівську Аравію.

Як відомо, у 1-му турі Уругвай зіграв унічию з Саудівською Аравією (1:1), а збірна Кабо-Верде сенсаційно відібрала очки у Іспанії, завершивши матч із рахунком 0:0.

У заключному, 3-му турі, групового етапу Уругвай зіграє з Іспанією, а Кабо-Верде – із Саудівською Аравією, обидві зустрічі відбудуться 27 червня.

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