Став сенсацією чемпіонату світу після одного матчу: Анрі – про матч Кабо-Верде з Іспанією
Екснападник збірної Франції Тьєррі Анрі висловив захоплення грою воротаря збірної Кабо-Верде Возіньї у матчі 1 туру чемпіонату світу з Іспанією (0:0).
Його слова передає AS.
"Давайте будемо відвертими, без Возіньї ми, ймовірно, говорили б про впевнену перемогу Іспанії. Йдеться про воротаря, який став сенсацією чемпіонату світу після одного матчу.
Люди вважають, що футбол обертається лише навколо бомбардирів і суперзірок. Але потім трапляється такий вечір, і 40-річний воротар стає головною новиною чемпіонату світу. Возінья не просто відбивав удари Іспанії – він не дозволив цілій нації відсвяткувати перемогу. Кожен його сейв здавався важливішим за попередній.
Сюди приїхало багато талановитих гравців, яким потрібні ігровий час і впевненість. Ми побачимо сильнішу Іспанію, я в це вірю. Це лише один матч", – розповів Анрі.
Зауважимо, що Іспанія та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого у поєдинку, розписавши нічию 0:0.
За підсумками цього матчу була побита низка рекордів. 40-річний воротар Возінья став найстаршим голкіпером в історії, який у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу залишив ворота "сухими". Крім того, він став найкращим гравцем цього протистояння за версією ФІФА.
А нападник "Фурії Рохи" Мікель Оярсабаль відзначився більш негативним здобутком, провівши перші 30 хвилин матчу без дотиків до м'яча, що стало найгіршим результатом турніру із 1966-го року.