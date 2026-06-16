Став сенсацією чемпіонату світу після одного матчу: Анрі – про матч Кабо-Верде з Іспанією

Екснападник збірної Франції Тьєррі Анрі висловив захоплення грою воротаря збірної Кабо-Верде Возіньї у матчі 1 туру чемпіонату світу з Іспанією (0:0).

Його слова передає AS.

"Давайте будемо відвертими, без Возіньї ми, ймовірно, говорили б про впевнену перемогу Іспанії. Йдеться про воротаря, який став сенсацією чемпіонату світу після одного матчу.

Люди вважають, що футбол обертається лише навколо бомбардирів і суперзірок. Але потім трапляється такий вечір, і 40-річний воротар стає головною новиною чемпіонату світу. Возінья не просто відбивав удари Іспанії – він не дозволив цілій нації відсвяткувати перемогу. Кожен його сейв здавався важливішим за попередній.

Сюди приїхало багато талановитих гравців, яким потрібні ігровий час і впевненість. Ми побачимо сильнішу Іспанію, я в це вірю. Це лише один матч", – розповів Анрі.