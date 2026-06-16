Поставив 400 тисяч доларів і зірвав джекпот: фанат заробив 4,7 млн на провалі Іспанії проти Кабо-Верде

Поки футбольний світ обговорює сенсаційну нічию Іспанії проти Кабо-Верде на старті чемпіонату світу-2026, один із користувачів платформи прогнозів Polymarket святкує, мабуть, найбільшу перемогу у своєму житті.

Загадковий гравець під ніком fishalive ще до матчу ризикнув поставити 400 тисяч доларів на те, що збірна Іспанії не зможе перемогти Кабо-Верде.

На той момент ринок оцінював такий розвиток подій лише у 9%, а більшість уболівальників та експертів навіть не розглядали можливість втрати очок іспанцями.

Іспанія вийшла на поле зі статусом одного з головних фаворитів турніру та командою, наповненою зірками світового футболу. Однак на заваді став 40-річний воротар Кабо-Верде Возінья, який провів матч життя. Голкіпер здійснив низку блискучих сейвів і допоміг своїй команді втримати сенсаційну нічию 0:0.

Разом із фінальним свистком святкувати почали не лише футболісти Кабо-Верде. Ставка користувача fishalive миттєво перетворилася на один із найгучніших виграшів чемпіонату світу. Завдяки сенсаційному результату він отримав 4 702 769 доларів і 23 центи, збільшивши початкову суму більш ніж у десять разів.

🚨BREAKING: Someone named “fishalive” put $400k on Spain NOT to win vs Cabo Verde at 9% odds...



This trade just cashed out $4,702,769.23 on Polymarket pic.twitter.com/Kvp6RsoQJO — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 15, 2026

Нагадаємо, за підсумками цього матчу була побита низка рекордів. 40-річний воротар Возінья став найстаршим голкіпером в історії, який у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу залишив ворота "сухими". Крім того, він став найкращим гравцем цього протистояння за версією ФІФА.

А нападник "Фурії Рохи" Мікель Оярсабаль відзначився більш негативним здобутком, провівши перші 30 хвилин матчу без дотиків до м'яча, що стало найгіршим результатом турніру із 1966-го року.