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Новий тренер збірної Польщі: Зроблю все, щоби Левандовський повернувся

Олег Дідух — 18 липня 2025, 16:50
Новий тренер збірної Польщі: Зроблю все, щоби Левандовський повернувся
Ян Урбан
Польський футбольний союз

Новий головний тренер збірної Польщі Ян Урбан запевняє, що робити все можливе для того, щоби зірковий форвард Барселони Роберт Левандовський повернувся в національну команду.

Слова тренера наводить Polsat News.

"Ніхто про це не говорить, але уявімо собі, що Роберт каже: "Я завершую виступи за збірну, хочу зосередитися виключно на клубі". Таке може статися. Я, звісно, зроблю все, щоб цього не сталося і щоб Роберт повернувся. Адже ми знаємо, в якій ситуації перебуває польський футбол, і сьогодні ми не можемо дозволити собі, щоб Роберта не було в цій збірній.

Я не буду сьогодні оцінювати цю ситуацію з боку, але я точно матиму нагоду поговорити про це з Робертом, і побачимо, чим усе завершиться. У мене немає жодної проблеми з тим, щоб поїхати до Роберта. Постать Роберта для нашої збірної є надзвичайно важливою. Його вік? Перепрошую, але цифри, яких він демонструє, – неймовірні. І він показує їх в іспанській лізі, а не, скажімо, в Саудівській Аравії", – заявив Урбан.

Попередник Урбана Міхал Пробеж подав у відставку після незадовільних результатів команди та конфлікту з Левандовським. Форвард Барселони відмовлявся грати за свою країну, поки її очолював Пробеж.

Роберт Левандовський Збірна Польщі з футболу

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