Новий тренер збірної Польщі: Зроблю все, щоби Левандовський повернувся

Новий головний тренер збірної Польщі Ян Урбан запевняє, що робити все можливе для того, щоби зірковий форвард Барселони Роберт Левандовський повернувся в національну команду.

Слова тренера наводить Polsat News.

"Ніхто про це не говорить, але уявімо собі, що Роберт каже: "Я завершую виступи за збірну, хочу зосередитися виключно на клубі". Таке може статися. Я, звісно, зроблю все, щоб цього не сталося і щоб Роберт повернувся. Адже ми знаємо, в якій ситуації перебуває польський футбол, і сьогодні ми не можемо дозволити собі, щоб Роберта не було в цій збірній.

Я не буду сьогодні оцінювати цю ситуацію з боку, але я точно матиму нагоду поговорити про це з Робертом, і побачимо, чим усе завершиться. У мене немає жодної проблеми з тим, щоб поїхати до Роберта. Постать Роберта для нашої збірної є надзвичайно важливою. Його вік? Перепрошую, але цифри, яких він демонструє, – неймовірні. І він показує їх в іспанській лізі, а не, скажімо, в Саудівській Аравії", – заявив Урбан.