УПЛ затвердила розклад матчів 13-го та 14-го турів

Дирекція Прем'єр-ліги затвердила дати та час початку матчів 13-го та 14-го турів чемпіонату України.

Про це повідомила пресслужба змагання.

13-й тур відкриватимуть Полтава та ЛНЗ матчем 21 листопада, а закриють Зоря та Олександрія у понеділок, 24 листопада.

Розклад 13-го туру УПЛ

21 листопада (п’ятниця)

Полтава – ЛНЗ 15:30

22 листопада (субота)

Карпати – Металіст 1925 13:00

Колос – Динамо 15:30

Оболонь – Шахтар 18:00

23 листопада (неділя)

Кривбас – Верес 13:00

Полісся – Епіцентр 15:30

Рух – Кудрівка 18:00

24 листопада (понеділок)

Зоря – Олександрія 18:00

Наступний тур розпочнеться 28 листопада поєдинком Оболоні та Колоса, а останні матчі змагального вікна буде зіграно у перший день зими.

Розклад матчів 14-го туру УПЛ

28 листопада (п’ятниця)

Оболонь – Колос 18:00

29 листопада (субота)

ЛНЗ – Кудрівка 15:30

Верес – Карпати 18:00

30 листопада (неділя)

Олександрія – Рух 13:00

Епіцентр – Металіст 1925 15:30

Полісся – Зоря 18:00

1 грудня (понеділок)

Динамо – Полтава 15:30

Шахтар – Кривбас 18:00

Зазначимо, що за підсумками 10-го туру українські гранди Динамо та Шахтар повернулись на лідируючі позиції, розгромивши своїх суперників – Кривбас та Кудрівку відповідно.