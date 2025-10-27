Українська правда
УПЛ затвердила розклад матчів 13-го та 14-го турів

Володимир Максименко — 27 жовтня 2025, 16:54
УПЛ затвердила розклад матчів 13-го та 14-го турів
УПЛ

Дирекція Прем'єр-ліги затвердила дати та час початку матчів 13-го та 14-го турів чемпіонату України.

Про це повідомила пресслужба змагання.

13-й тур відкриватимуть Полтава та ЛНЗ матчем 21 листопада, а закриють Зоря та Олександрія у понеділок, 24 листопада.

Розклад 13-го туру УПЛ

21 листопада (п’ятниця)

  • Полтава – ЛНЗ 15:30

22 листопада (субота)

  • Карпати – Металіст 1925 13:00
  • Колос – Динамо 15:30
  • Оболонь – Шахтар 18:00

23 листопада (неділя)

  • Кривбас – Верес 13:00
  • Полісся – Епіцентр 15:30
  • Рух – Кудрівка 18:00

24 листопада (понеділок)

  • Зоря – Олександрія 18:00

Наступний тур розпочнеться 28 листопада поєдинком Оболоні та Колоса, а останні матчі змагального вікна буде зіграно у перший день зими.

Розклад матчів 14-го туру УПЛ

28 листопада (п’ятниця)

  • Оболонь – Колос 18:00

29 листопада (субота)

  • ЛНЗ – Кудрівка 15:30
  • Верес – Карпати 18:00

30 листопада (неділя)

  • Олександрія – Рух 13:00
  • Епіцентр – Металіст 1925 15:30
  • Полісся – Зоря 18:00

1 грудня (понеділок)

  • Динамо – Полтава 15:30
  • Шахтар – Кривбас 18:00 

Зазначимо, що за підсумками 10-го туру українські гранди Динамо та Шахтар повернулись на лідируючі позиції, розгромивши своїх суперників – Кривбас та Кудрівку відповідно.

