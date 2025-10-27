УПЛ затвердила розклад матчів 13-го та 14-го турів
Дирекція Прем'єр-ліги затвердила дати та час початку матчів 13-го та 14-го турів чемпіонату України.
Про це повідомила пресслужба змагання.
13-й тур відкриватимуть Полтава та ЛНЗ матчем 21 листопада, а закриють Зоря та Олександрія у понеділок, 24 листопада.
Розклад 13-го туру УПЛ
21 листопада (п’ятниця)
- Полтава – ЛНЗ 15:30
22 листопада (субота)
- Карпати – Металіст 1925 13:00
- Колос – Динамо 15:30
- Оболонь – Шахтар 18:00
23 листопада (неділя)
- Кривбас – Верес 13:00
- Полісся – Епіцентр 15:30
- Рух – Кудрівка 18:00
24 листопада (понеділок)
- Зоря – Олександрія 18:00
Наступний тур розпочнеться 28 листопада поєдинком Оболоні та Колоса, а останні матчі змагального вікна буде зіграно у перший день зими.
Розклад матчів 14-го туру УПЛ
28 листопада (п’ятниця)
- Оболонь – Колос 18:00
29 листопада (субота)
- ЛНЗ – Кудрівка 15:30
- Верес – Карпати 18:00
30 листопада (неділя)
- Олександрія – Рух 13:00
- Епіцентр – Металіст 1925 15:30
- Полісся – Зоря 18:00
1 грудня (понеділок)
- Динамо – Полтава 15:30
- Шахтар – Кривбас 18:00
Зазначимо, що за підсумками 10-го туру українські гранди Динамо та Шахтар повернулись на лідируючі позиції, розгромивши своїх суперників – Кривбас та Кудрівку відповідно.