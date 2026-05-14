Не вистачило досвіду: Федик – про поразку від Кудрівки

Олександр Булава — 14 травня 2026, 20:04
Головний тренер львівського Руха Іван Федик пояснив поразку від Кудрівки (1:2) у матчі 28 туру чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Це була важка гра. Довелося два дні жити у Рівному через затяжну повітряну тривогу, але умови були однакові для обидвох команд.

Такі помилки, які ми допустили на початку матчу, дуже б'ють по команді. Хлопці хотіли себе проявити, втім після цього було помітно, що Руху стало важче грати. Наприкінці поєдинку ми внесли корективи в гру, провели заміни, і ті молоді футболісти додали активності попереду. Вдалося забити один гол, а на другий не вистачило часу.

Після того, як команда пропустила перший гол, було помітно, що цей момент вдарив по психології гравців", – сказав він.

Тренер також відповів на запитання, чого не вистачило команді для здобуття позитивного результату.

"Не вистачило досвіду. Також ця гра була про бажання, і його в Кудрівки було більше", – розповів Федик.

Наступний матч Рух зіграє вдома 17 травня проти Олександрії.

