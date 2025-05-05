SofaScore визначив найкращого гравця 27 туру УПЛ та назвав символічну збірну
Вінгер Олександрії Теді Цара став найкращим гравцем 27 туру Української Прем'єр-ліги за версією статистичного порталу SofaScore.
Він отримав оцінку в 9,0 балів. Албанець забив переможний гол та віддав асист у надважливій грі проти Полісся, яка залишила шанси підопічним Руслана Ротаня поборотися за чемпіонство з Динамо.
Загалом до символічної збірної туру увійшли представники шести клубів, найбільше представництво мають гравці Динамо та Шахтаря – по три футболісти.
З турнірними розкладами та турнірною таблицею можна ознайомитися ТУТ.
Раніше стало відомо, що головний тренер Олександрії Руслан Ротань має 4 варіанти продовження кар'єри.