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SofaScore визначив найкращого гравця 27 туру УПЛ та назвав символічну збірну

Олексій Мурзак — 5 травня 2025, 20:19
SofaScore визначив найкращого гравця 27 туру УПЛ та назвав символічну збірну

Вінгер Олександрії Теді Цара став найкращим гравцем 27 туру Української Прем'єр-ліги за версією статистичного порталу SofaScore.

Він отримав оцінку в 9,0 балів. Албанець забив переможний гол та віддав асист у надважливій грі проти Полісся, яка залишила шанси підопічним Руслана Ротаня поборотися за чемпіонство з Динамо.

Загалом до символічної збірної туру увійшли представники шести клубів, найбільше представництво мають гравці Динамо та Шахтаря – по три футболісти.

Team of the Week provided by Sofascore

З турнірними розкладами та турнірною таблицею можна ознайомитися ТУТ.

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Раніше стало відомо, що головний тренер Олександрії Руслан Ротань має 4 варіанти продовження кар'єри.

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