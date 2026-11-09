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УПЛ назвала найкращих гравця та тренера жовтня

Денис Іваненко — 9 листопада 2026, 13:56
УПЛ назвала найкращих гравця та тренера жовтня
Найкращі гравець і тренер жовтня в УПЛ

Визначено найкращих гравця та тренера жовтня в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Найкращим футболістом обрали форварда Полісся Ігоря Краснопіра, який у трьох матчах записав собі в актив чотири голи у другому місяці осені. В голосуванні він випередив Георгія Бущана з Динамо та Раміка Гаджиєва з Харкова.

Найкращим тренером було визнано наставника "вовків" Руслана Ротаня. Його команда у жовтні переграла Динамо й Оболонь, а також зіграла внічию з Буковиною. До трійки також ввійшли Младен Бартулович (Харків) і Віктор Скрипник (Зоря).

Наразі Полісся посідає другу позицію в турнірній таблиці УПЛ. Житомирський колектив відстає від донецького Шахтаря на одне очко, але має гру в запасі.

Нагадаємо, що минулого місяця також Руслан Ротань посів перше місце в голосуванні. Найкращим гравцем вересня тоді став футболіст Карпат.

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