Ротань має чотири варіанти провадження кар'єри – ЗМІ

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань може по завершення сезону змінити клуб.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Йдеться про клуби Української Премєр ліги, серед якийх донецький Шахтар, житомирське Полісся, харківський Металіст 1925 або ж Олександрія.

"Перший – це Олександрія, власне кажучи. Я не знаю, як тривають перемовини, але думаю, що вони тривають.

Другий – Шахтар. Джерела інформації, яким я довіряю говорять, що Шахтар все ж розглядає Ротаня.

Третій варіант – Полісся. І є четвертий – це Металіст 1925.

Виникає питання: "Що робити?" – підписувати продовження контракту з Олександрією зараз чи чекати завершення сезону?", – розповів Співаковський.