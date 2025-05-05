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Ротань має чотири варіанти провадження кар'єри – ЗМІ

Олександр Булава — 5 травня 2025, 18:07
Ротань має чотири варіанти провадження кар'єри – ЗМІ
Руслан Ротань
ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань може по завершення сезону змінити клуб.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Йдеться про клуби Української Премєр ліги, серед якийх донецький Шахтар, житомирське Полісся, харківський Металіст 1925 або ж Олександрія.

"Перший – це Олександрія, власне кажучи. Я не знаю, як тривають перемовини, але думаю, що вони тривають.

Другий – Шахтар. Джерела інформації, яким я довіряю говорять, що Шахтар все ж розглядає Ротаня.

Третій варіант – Полісся. І є четвертий – це Металіст 1925.

Виникає питання: "Що робити?" – підписувати продовження контракту з Олександрією зараз чи чекати завершення сезону?", – розповів Співаковський.

Напередодні тренер підтвердив, що розпочав переговори з Олександрією щодо умов нового контракту.

Раніше Ротань прокоментував перемогу своєї команди над Поліссям у 27 турі Української Прем'єр-ліги. Турнірні розклади після 27 туру та таблицю можна подивитися ТУТ.

Металіст 1925 Олександрія Полісся Руслан Ротань Шахтар Донецьк

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