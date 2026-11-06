Гірше я не бачив: Ротань – про гру Полісся у матчі з Вересом

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань розкритикував дії команди в першій половині зустрічі з Вересом (2:0).

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Перший тайм – найгірший за цей рік, що ми тут. Гірше я не бачив. Звісно, що ми зіштовхуємося з проблемами зі збірною, таким чином, що у нас другий раз перед іграми збірної і після є певні проблеми. Сьогодні, вочевидь, ми знову отримали ці проблеми.

Звісно, що це все на моїх плечах, значить, я не доніс до них інформацію. Про це ми ще будемо не один раз розмовляти. Але добре все, що добре закінчується. Все-таки на другий тайм вийшла інша команда і було видно, що потрібно зовсім трошки додати бажання, відкинути чемодани, які приїхали в автобусі. Там автобус забитий чемоданами максимально. І проблем би не було.

Звісно, що цей матч ми розберемо і обов'язково про нього поговоримо з хлопцями. Менталітет і налаштування – це номер один в підготовці до гри. Потім йде вже все інше крок за кроком", – зазначив Ротань.