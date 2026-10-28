Тренування з підвищеним інтересом: Ротань оцінив перемогу Полісся над Новим Роздолом

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань розповів, що його команді було складно протистояти Новому Роздолу в 1/8 фіналу Кубку України-2026/27, коли суперник грав у низькому блоці.

Про це він розповів в інтерв'ю УПЛ ТБ.

"Що стосується нас, то, в принципі, за ставленням, за всім іншим – це також дуже якісна гра. Єдине, що хочеться... Ми з хлопцями домовлялися перед грою: потрібно думати про результат у першу чергу. Тому що дійсно, ви правильно все сказали, усе-таки ніхто б не зрозумів, якби сьогодні не було результату. Тому ставлення до матчу повинно бути високої якості. І друге, мабуть, що хочеться відзначити: хочеться, щоб ми били. Коли ми зламуємо низький блок, то потрібно бити по воротах частіше, бути націленими. А сьогодні ми меншою мірою били по воротах. Тому хочеться на цьому зосередитися. А за якістю та розумінням гри – нормальна гра. Скажімо так, тренування з підвищеним інтересом", – заявив Ротань.

Наставник "вовків" додав, що його підопічні крок за кроком йдуть до того, щоб виходити на будь-який матч із максимальним завданням.

"Потрібно сказати про ментальність. Ми до цього йдемо. На будь-який матч, на який ми виходимо, нам потрібно бути максимально налаштованими не тільки на гру, а й на результат. Тому коли в нас буде ментальність перемагати в кожному матчі, тоді ми не будемо розрізняти, який матч важливіший: у чемпіонаті чи в Кубку. Тому ми до цього прагнемо, ми до цього йдемо, щоб будь-який матч, чи то Кубок, чи то чемпіонат, був для нас максимальним завданням і з максимальним розумінням того, що він дуже важливий і ми хочемо перемогти", – сказав 44-річний фахівець.

Поєдинок закінчився перемогою житомирського клубу з рахунком 2:0. У футболці Полісся забивали Олександр Філіппов та Микола Гайдучик.

Команда Ротаня вже не програє у 10 матчах поспіль в усіх турнірах. Востаннє житомиряни відчували гіркий смак поразки ще 17 серпня у домашній грі 3-го туру УПЛ проти луганської Зорі (1:2).

Попереду у Полісся виїзний поєдинок 11-го туру першості проти ковалівського Колоса – 1 листопада о 13:00.