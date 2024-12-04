Визначилися найкращий гравець та тренер 15-го туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга назвала переможців номінацій на найкращого тренера та найкращого гравця 15 туру чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращим тренером було визнано наставника Інгульця Василя Кобіна, який здобув сенсаційну перемогу над Ворсклою (3:0). До топ-3 тренерів 15-го туру також увійшли Юрій Вернидуб (Кривбас) та Олег Шандрук (Верес).

Серед гравців туру найкращим став півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб, який оформив хеттрик у матчі з Поліссям (3:0).

Також на нагороду претендували Петар Мічін (Зоря), Луан (Верес), Олексій Паламарчук (Інгулець) та Роман Дідик (Рух).

Символічна збірна 15 туру

Нагадаємо, у середу, 4 грудня, відбувся перенесений матч 1 туру Української Прем'єр-ліги, в якому лідери першості Динамо та Олександрія зіграли внічию.