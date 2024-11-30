Кривбас із хеттриком Твердохліба розібрався з Поліссям у 15 турі УПЛ

Криворізький Кривбас вдома обіграв житомирське Полісся у межах поєдинку 15 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Кривбас зміг відзначитись швидким голом. На 11-й хвилині Єгор Твердохліб з 15 метрів завдав несильного удару по воротах, але м'яч після рикошету від оборонця змінив траєкторію та зайшов під дальню стійку (1:0).

Полісся змогло зрівняти рахунок у другій половині гри. Олексій Гуцуляк в дотик пробив по воротах під час затяжної атаки команди (1:1).

Проте, через 10 хвилин господарі знову вийшли вперед. Твердохліб після навісу з флангу випередив захисника та переправив м'яч у сітку (2:1). А наприкінці поєдинку Єгор оформив хеттрик, коли першим був на добиванні після подачі кутового (3:1).

Перемога дозволила Кривбасу обійти житомирську команду у турнірній таблиці. Наразі криворіжці посідають четверте місце з 25 очками в активі, у Полісся на два бали менше та п'ята позиція.

Чемпіонат України – УПЛ 15 тур, 30 листопада

Кривбас (Кривий Ріг) – Полісся (Житомир) 3:1 (1:0)

Кривбас: 30. Володимир Маханьков - 25. Рафаель Бандейра (94. Максим Задерака, 89), 7. Андрій Понєдєльнік, 15. Олександр Драмбаєв, 55. Іван Дібанго (к) - 23. Хрвоє Іліч, 21. Денис Кузик, 11. Єгор Твердохліб, 64. Ярослав Шевченко (8. Джихад Бізімана, 68), 20. Артур Микитишин (61. Олександр Каменський, 80) - 9. Даніель Соса (78. Олег Кожушко, 89).

Полісся: 23. Євгеній Волинець, 4. Матей Матіч, 5. Едуард Сарапій, 13. Лукас Тейлор (15. Богдан Михайліченко, 71), 29. Артем Смоляков, 60. Максим Мельниченко, 55. Борис Крушинський (90. Пайшао Соуза Кауа, 80), 30. Богдан Лєднєв (95. Еміль Мустафаєв, 71), 11. Олексій Гуцуляк, 7. Олександр Назаренко (к), 80. Венделл (10. Бені Макуана, 46).

Попередження: Олександр Драмбаєв, 90+1. Рафаель Бандейра, 84 - Бені Макуана, 49. Матей Матіч, 51. Артем Смоляков, 84.

Кривбас наступний матч зіграє 7 грудня проти Чорноморця, Полісся 4 грудня зустрінеться з Рухом.

Напередодні Інгулець з Петрового сенсаційно на виїзді розгромив полтавську Ворсклу. Це стало першою перемогою підопічних Василя Кобіна в цьому сезоні УПЛ.