Знадобилось 15 матчів: Інгулець здобув першу перемогу в УПЛ сезону-2024/25

Інгулець з Пертрового на виїзді розгромив полтавську Ворсклу в стартовому матчі 15 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Гості вийшли вперед вже на 19 секунді після фантастичного удару Івана Лосенка з-за меж штрафного майданчика.

Ще за 13 хвилин Олександр П'ятов подвоїв перевагу своєї команди, розібравшись у штрафному з кількома суперниками. Удар був несильним, проте Павло Ісенко не зміг з ним впоратися.

А ось його візаві з Інгульця Олексій Паламарчук вчергове показав чудовий перформанс, відбивши вже п'ятий поспіль пенальті в УПЛ та повторивги рекорд чемпіонату.

Вже у компенсований арбітром час Білоцерковець поставив крапку в матчі. Це перша перемога Інгульця в сезоні-2024/25. До цього команда 8 разів програла та розписала 6 нічиїх.



Чемпіонат України – УПЛ

15 тур, 29 листопада

Ворскла – Інгулець 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 1 Лосенко, 0:2 – 14 П'ятов, 0:3 – 90+3 Білоцерковець

Нереалізоване пенальті: Скляр (48)

Ворскла: Ісенко, Пердута, Гучек, Бацула, Крупський, Челядін, Скляр, Павлюк (Кулаковський 78), Ієде (Нестеренко 46), Кане, Ковталюк (Ндукве 46).

Інгулець: Паламарчук, Вілівальд, Малиш (Дубілей 78), Шершень, Мисик, Лосенко, Волохатий (Сад 72), П'ятов (Лісняк 72), Білоцерковець, Могильний (Пушкарьов 90), Резепов (Кисленко 72).

Попередження: ... – Шершень 84, Могильний 88

Після перемоги Інгулець набрав уже 9 очок, наздогнавши Лівий берег та Оболонь, проте так і не піднявся з останньої позиції. У Ворскли і надалі залишається 16 очок та 11 місце.