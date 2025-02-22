Танковський відзначився дебютним голом за ЛНЗ, вразивши ворота Руха вже на 4-й хвилині

Півзахисник ЛНЗ В'ячеслав Танковський відзначився дебютним голом за черкаський клуб на офіційному рівні.

Це сталося у матчі 18 туру проти Руха, він вразив ворота суперника вже на 4-й хвилині. Зустріч відбувається на "Арені Львів".

Напередодні львів'яни звернулися до дирекції УПЛ з проханням про перенесення цього поєдинку через те, що в клубі захворіли більш ніж 20 осіб. Черкаський колектив пішов на зустріч та погодився зіграти матч в інший день. Проте ліга відмовила командам у даному проханні.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно він вільним агентом залишив житомирське Полісся. Згодом підписав контракт з ЛНЗ.