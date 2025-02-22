Верес шокував Кривбас у 18 турі УПЛ

Рівненський Верес обіграв криворізький Кривбас у 18 турі Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Перший гол у зустрічі було забито після помилки голкіпера криворіжців Володимира Маханькова, який не зміг зловити м'яч, чим скористався Владислав Шарай (0:1).

Майже одразу Верес зміг подвоїти перевагу після стрімкої контратаки. Валерій Кучеров вивів на ударну позицію Миколу Гайдучика, який пробив воротаря (0:2).

У другій половині гри "червоно-чорні" відзначилися втретє. Ігор Харатін забив свій дебютний гол за Верес, півзахисник скористався плутаниною у штрафному суперника і зміг заштовхати м'яч у ворота (0:3).

Зазначимо, що номінально домашній матч Кривбас зіграв у Рівному, оскільки не зміг належним чином підготувати поле стадіону "Гірник", а резервна арена в Ковалівці була зайнята.

Чемпіонат України – УПЛ

18 тур, 22 лютого

Кривбас – Верес 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 27 Шарай, 0:2 – Гайдучик, 0:3 – 72 Харатін

Кривбас: 30. Володимир Маханьков, 25. Рафаель Бандейра (94. Максим Задерака, 56), 7. Андрій Понєдєльнік, 3. Олександр Романчук, 55. Іван Дібанго (к), 23. Хрвоє Ілич, 21. Денис Кузик, 64. Ярослав Шевченко (28. Глейкер Мендоза, 46), 27. Маттео Аморозо (14. Максим Луньов, 46), 20. Артур Микитишин (78. Олег Кожушко, 73), 9. Даніель Соса (61. Олександр Каменський, 83).

Верес: 23. Андрій Кожухар, 6. Гіоргі Куція, 33. Роман Гончаренко, 3. Семен Вовченко, 95. Євгеній Шевченко, 29. Валерій Кучеров (к) (22. Ростислав Баран, 88), 14. Ігор Харатін, 77. Владислав Шарай, 11. Віталій Дахновський (2. Максим Сміян, 88), 8. Дмитро Годя (99. Луан, 62), 89. Микола Гайдучик.

Попередження: Валерій Кучеров, 51. Гіоргі Куція, 70. Ігор Харатін, 74 - Хрвоє Іліч, 45. Рафаель Бандейра, 52. Денис Кузик, 61.

Попри поразку Кривбас зберіг 4 сходинку в турнірній таблиці, маючи 31 бал. Верес віднявся на восьму позицію з 22 очками в активі.

Нагадаємо, матч першого кола завершився впевненою перемогою криворіжців з рахунком 2:0.