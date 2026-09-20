"Гірникам" просто не буде: Маркевич поділився думками про матч Шахтар – ЛНЗ

Мирон Маркевич висловився про центральний матч сьомого туру УПЛ, в якому Шахтар у Львові прийматиме ЛНЗ.

Його слова передає Sport.ua.

Український тренер очікує побачити чимало боротьби на полі. Він вважає, що "гірникам" буде непросто, попри статус фаворита.

"Де б зараз не перебували суперники в таблиці, це перша та друга команди минулого чемпіонату. Тому це протистояння спокійно підпадає під статус центрального поєдинку туру. При цьому не варто забувати, що в минулому сезоні "гірники" не перемагали черкасців. Це також додає інтриги цьому поєдинку. Шахтарю просто не буде.

ЛНЗ добре діє в обороні та непогано вибігає в контратаки. "Гірникам" не завжди вдається зламати щільну оборону. Можна згадати, наприклад, матч із Поліссям. Ось тільки, чи вдасться ЛНЗ втілити свій план у життя, покаже сам поєдинок. Багато чого залежатиме від того, чи зможуть підопічні Арди Турана забити швидкий гол. В іншому разі у фаворита можуть виникнути проблеми", – сказав Маркевич.