Це неповага до керівництва клубу: Пономарьов – про вилучення капітана команди у матчі з Шахтарем в 7 турі УПЛ

Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов заявив, що капітан команди Назарій Муравський своїм фолом, який призвів до вилучення у матчі проти донецького Шахтаря, висловив неповагу до клубу.

Про це він розповів на післяматчевому етері УПЛ ТБ.

"Якщо аналізувати гру, до вилучення у нас було два хороші гольові моменти, а в Шахтаря нічого не було. Гра, в принципі давалася, але… Жоден футболіст, тим більше, якщо він капітан команди, не має права підводити команду в такій ситуації.

Це неповага до керівництва клубу, до тренерського штабу, до футболістів, тому що всі працюють на результат, і таке робити не має права, тим більше капітан команди. Тому будемо робити висновки".

Нагадаємо, що черкаський колектив програв "гірникам" в сьомому турі Української Прем'єр-ліги, пропустивши три голи у другому таймі. Команда залишилася вдесятьох після вилучення Муравського на 22-й хвилині.

Центральний захисник отримав червону картку за удар ліктем бразильського хавбека Марлона Гомеса.