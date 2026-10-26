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Змінився час початку матчу 11 туру УПЛ Верес – Чорноморець

Софія Кулай — 26 жовтня 2026, 18:52
Змінився час початку матчу 11 туру УПЛ Верес – Чорноморець
Верес – Чорноморець: новий час початку матчу
УПЛ

Через безпекову ситуацію дирекція Української Прем'єр-ліги змінила час початку матчу 11-го туру між рівненським Вересом та одеським Чорноморцем.

Про це повідомляє сайт УПЛ.

Початок поєдинку у Рівному перенесено із 15:30 на 13:00.

Це протистояння буде третім за порядком у цьому турі. Програму відкриє зустріч донецького Шахтаря проти київської Оболоні, який відбудеться у п'ятницю, 30 жовтня (18:00).

Із повним розкладом 11-го туру УПЛ можна ознайомитися – тут.

Нагадаємо, що у попередньому турі одесити у більшості розписали нічию із львівськими Карпатами (0:0), тоді як команда Олега Шандрука програла вдома ковалівському Колосу (0:2). Рівняни зазнали третьої поразки поспіль у поточному розіграші першості-2026/27.

Якщо "моряки" цілеспрямовано готуються до виїзного матчу, то на "червоно-чорних" чекає ще гра 1/8 фіналу Кубку України проти Лівого Берега – 27 жовтня о 13:00.

Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Верес Рівне

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