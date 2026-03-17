УПЛ визначила найкращого тренера, гравця та символічну збірну 20-го туру

Українська Прем'єр-ліга назвала головних героїв 20-го туру УПЛ, визначивши найкращого тренера, гравця та символічну збірну.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Традиційно в опитуванні брали участь ведучі, експерти, коментатори УПЛ.ТБ, а також представники провідних спортивних ЗМІ України. Загалом їх було 38.

Найкращим тренером 20-го туру УПЛ визнано наставника Полісся Руслана Ротаня. Його команда здобула впевнену перемогу над Кривбасом (2:0). В опитуванні він випередив Сергія Нагорняка (Епіцентр) та Франа Фернандеса (Карпати).

Звання найкращого футболіста 20-го туру чемпіонату України здобув герой поєдинку між Полтавою та Карпатами Бруніньйо. Бразилець у переможному для "левів" матчі записав на свій рахунок два асисти. У голосуванні півзахисник випередив Ігоря Краснопіра (Полісся), Андрія Ярмоленка (Динамо), Бубукара Фала (Карпати), Матвія Пономаренка (Динамо), Назара Домчака (Карпати) та Олександра Назаренка (Полісся).

Також експерти сформували символічну збірну 20-го туру УПЛ та умовний резервний склад.

Символічна збірна 20-го туру: Назар Домчак (Карпати) – Ілля Путря (ЛНЗ), Владислав Бабогло (Карпати), Сергій Чоботенко (Полісся), Педро Енріке (Шахтар) – Андрій Ярмоленко (Динамо), Неманья Андушич (Зоря), Олександр Піхальонок (Динамо), Бруніньйо (Карпати),Олександр Назаренко (Полісся) – Ігор Краснопір (Полісся)

Резервний склад символічної збірної туру: Юхим Конопля (Шахтар), Едуард Сарапій (Полісся), Борис Крушинський (Полісся), Андрій Цуріков (Колос), Володимир Бражко (Динамо), Євгеній Пастух (ЛНЗ), Педріньйо (Шахтар), Іван Калюжний (Металіст 1925), Антон Салабай (Колос), Бабукар Фал (Карпати), Матвій Пономаренко (Динамо).

Наступний 21-й тур чемпіонату УПЛ стартує 18 березня матчем Кудрівка – Полісся. Поєдинок Зоря та Шахтаря перенесено на пізніший термін.