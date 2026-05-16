Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Металіст 1925 і Епіцентр оглосили стартові склади на матч 29 туру УПЛ

Сергій Шаховець — 16 травня 2026, 12:07
Металіст 1925 і Епіцентр оглосили стартові склади на матч 29 туру УПЛ

Головні тренери Металіста 1925 і Епіцентра визначилися зі стартовими складами на матч 29-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Склади команд:

  • Металіст 1925: Проценко, Крупський, Дубко, Шабанов, Мартинюк, Павлюк, Кастільо, Калітвінцев, Аревало, Забергджа, Мба
  • Епіцентр: Федотов, Олівейра, Ніл, Григоращук, Танчик, Миронюк, Запорожець, Ковалець, Маткевич, Супряга, Демченко

Поєдинок Металіст 1925 – Епіцентр відбудеться в суботу, 16 травня. Матч у Житомирі розпочнеться о 13:00 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,76. Нічия – 3,60. Виграш гостей – 5,00.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ Епіцентр Кам'янець-Подільський

Чемпіонат України, УПЛ

З дебютантом та Суркісом у старті: Динамо та Полтава визначилися зі складами на матч 29-го туру УПЛ
Втрачене срібло. Як віцечемпіон України за один рік програв усе
Металіст 1925 – Епіцентр. Коли та де дивитися матч 29 туру УПЛ
Полтава – Динамо: де дивитися матч передостаннього 29-го туру УПЛ
Металіст 1925 – Епіцентр: хто фаворит матчу 29 туру УПЛ

Останні новини