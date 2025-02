Повернення Григорчука, Ванат забив чудо-гол. З чим повернувся чемпіонат України

УПЛ повернулася. Хоча на вулиці все ще мінусова температура, вища ліга України вже провела перший ігровий день. Ми вирішили розповісти про найцікавіше, що відбулося у 18 турі Прем'єр-ліги.

Скандал туру

І, за старою доброю українською традицією, розпочалася УПЛ не з гри, а зі скандалу. Рух, який у комплекті з Карпатами й так став головним ньюзмейкером зими, просив про перенесення гри з ЛНЗ через вірус грипу. Підхід зрозумілий: команда і так віддала всіх найкращих, а тут і з тих, що залишилися, захворіло... А це велике і спірне питання, скільки саме захворіло.

В апеляціях до УПЛ клуб говорив про 12 хворих. Ба більше, анонс до матчу Рух випустив у стилі "Last of us" – комп'ютерної гри, сюжет якої пов'язаний з вимиранням більшої частини світу через пандемію. І до гри львів'ян було, щонайменше, просто по-людськи шкода. Все виглядало, що після ситуацій 2022-23 рр.., коли клуби переносили матчі просто за бажанням, ліга перегинає в інший бік, змушує грати навіть у найекстремальніших умовах.

Але стартовий склад Руху вийшов майже оптимальним. Якщо пам'ятати про січневі трансфери, то порівняно з умовно найсильнішим складом львів'ян не вистачало хіба що Слюбика та Пастуха у "старті". Та й то: це перший тур після тримісячної паузи, майже кожна команда має сюрпризи такого рівня. Загалом, незрозуміло, це у Руху всі так швидко одужали – або клубу просто була потрібна більш тривала пауза, і він так хотів її отримати.

Асист туру

Рух програв на своєму полі ЛНЗ, чим дав дуже гарну нагоду згадати, що в Україну повернувся Роман Григорчук.

Першу частину сезону клуб Лебединського Насіннєвого Заводу грав під керівництвом іспанського тренера Андреса Карраско. Набрав багато іноземців, але користі це не давало: ЛНЗ дуже багато програвав і, головне, пропускав. З 17 матчів першої частини сезону черкасці зіграли на нуль лише у двох: удома, проти явних аутсайдерів.

Перший матч при Григорчуку приніс третій "сухар": на складному виїзді, проти, повторюся, дуже серйозного складу. І якщо біля своїх воріт ЛНЗ зіграв просто надійно і якісно, то попереду вирішальну дію здобув завдяки чудовому розрiзному пасу Яшарі.

Гол туру

Динамо другу частину чемпіонату розпочало проти Карпат. Після продажу Бущана місце у воротах зайняв Нещерет – і серця фанатів, напевно, тьохкали, коли після ударів львів'ян м'яч летів зовсім поряд зі штангами воріт Руслана. Динамівці, безумовно, створили більше, але Ярмоленку довелося дуже багато морщитись: м'яч вперто не йшов у ворота. Виручили стандарт та провідний бомбардир.

Переможний гол кияни забили зі штрафного – і це стає все більш значущим їхнім козирем. У попередньому турі з Вересом вони зіграли 1:0 і переможний м'яч прийшов також після штрафного. Ну а потім Ванат чудово протягнув м'яч, розібрався із захисником та пробив без шансів для воротаря.

Усі звикли говорити в контексті переходу до топчемпіонату про Бражка, Піхальонка, Шапаренка, але взагалі Ванат йде на другу поспіль перемогу в бомбардирських перегонах УПЛ. Класична зірка команди – молодий форвард, котрий багато забиває. Можливо, в офіс Динамо вже надійшла дуже дорога пропозиція за "нового Шевченка"? Тому й не продали Бражка.

Ляп туру

Головною сенсацією туру стала поразка Кривбасу від Вереса на своєму полі. Видно, що команді важко без Бізімани та Драмбаєва, але найочевидніший удар він отримав через помилку в іншій зоні.

Воротар Маханьков просто подарував м'яч Шараю під час голу, який так і залишився для рівнян переможним. Цікаво, що у Владислава три голи – і два з них забиті після таких подарунків. У грі проти Динамо помилився Нещерет. Що ж, пресинг та вміння користуватися шансами – найважливіші вміння для сучасного футболіста, але Вернидубу та його команді важливіший за власний ляп.

Маханьков – теж, до речі, вихованець Динамо – взагалі отримав свій шанс багато в чому через трансфер Сарнавського. Бородатий воротар вже давно у польській Лехії, і за його місце конкурують Андрій Кліщук, який до 32 років майже всю кар'єру провів у нижчих лігах, та Маханьков. Позиція, чесно кажучи, з кожним із них виглядає проблемною – і на вихідних Кривбас отримав удар, у тому числі і через проблеми з першим номером.

Муки туру

А закінчувався тур грою найбагатшої та найбіднішої команд ліги. Лівий Берег ніколи (!) не купував гравця за якісь гроші – Шахтар же за одного форварда Еліаса із Флуміненсе виклав 17 мільйонів євро. А всього рік тому приїхали Кевін та Марлон Гомес, по 12 мільйонів за кожного – а ще раніше клуб придбав Педріньйо за 18 та Ласіну Траоре за 10. Проти Лівого Берега вийшли всі ці зірки, окрім Марлона.

І що на виході? А на виході купа страждань. Київський клуб віддав ініціативу, пішов в оборону – і всі зірки чемпіона цілу годину бились у цю стіну (ну чи форсували берег, якщо згадати назву суперника). Виявилося, що коли Сікан і Зубков поїхали до Трабзона, а Судаков має проблеми зі здоров'ям, "гірникам" сильно не вистачає руху. Команда надто статична. Один м'яч заштовхати все ж таки вдалося, але в цілому, зараз Шахтар більше схожий на борця за топ-3, а не за чемпіонство.