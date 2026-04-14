УПЛ визначила найкращого тренера, гравця та символічну збірну 23 туру

Софія Кулай — 14 квітня 2026, 13:18
Символічна збірна 23 туру
Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну 23-го туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В опитуванні взяли участь ведучі, експерти та коментатори УПЛ ТБ, а також журналісти провідних спортивних видань. Усі 34 експерти майже одностайно назвали найкращим наставником головного тренера харківського Металіста 1925 Младена Бартуловича. Його підопічні мінімально обіграли київське Динамо (1:0).

"Жовто-сині" вперше у своїй історії перемогли столичний клуб.

Найкращим футболістом туру став центрбек луганської Зорі Андерсон Джордан, який став автором єдиного та переможного голу у ворота Епіцентра (1:0).

Символічна збірна 23 туру УПЛ: Домчак (Карпати) – Михайліченко, Майсурадзе (обидва – Полісся), Джордан (Зоря), Горін (ЛНЗ) – Теллес (Колос), Андрієвський (Полісся), Сторчоус (Кудрівка), Егіналду (Шахтар), Антюх (Металіст 1925) – Ассінор (ЛНЗ)

Наступний 24-й тур УПЛ-2025/26 стартує двома матчами у п'ятницю, 17 квітня: Динамо прийме Зорю (15:30), а Оболонь зіграє проти Полтави (18:00).


УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 25 туру
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 25 туру
Туран: Полісся є найкращою командою України з точки зору того футболу, який вони будують
Апогей інтриги за чемпіонство, друге фіаско Динамо, переможна серія Карпат: підсумки 23 туру УПЛ
Складно конкурувати з ними: наставник ЛНЗ оцінив нічийний результат з Шахтарем у 23 турі УПЛ
УПЛ затвердила дату матчу 21 туру Шахтар – Зоря, який було перенесено на прохання УАФ

Останні новини