Новий клуб Бущана: дриблер з Атлетико, легендарний турок і спортдир із Золотим м'ячем

Саудівські клуби хочуть привертати до себе увагу.

Заради цього шейхи й почали інвестувати у футбол мільярди: їм потрібні згадки у ЗМІ не лише щодо порушень прав людини. Аль-Наср вже й Мане з Ляпортом придбав у комплект до Кріштіану Роналду, Аль-Іттіхад запросив Канте в компанію до Бензема – і навіть скромніші клуби намагаються найняти зірок.

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Звичайно, не всі можуть собі дозволити підписати зіркових гравцiв, навіть вікових. Але середняки та аутсайдери викручуються, як можуть. Наприклад, Аль-Шабаб на початку року підписав контракт... із Павелом Недведом.

Павел Недвед (ліворуч) ФК Аль-Шабаб

Один із найбільших гравців дев'яностих був без роботи після звільнення з Ювентуса у 2022-му. Там він шість років працював віцепрезидентом, весь час зростав у внутрішній ієрархії – і в якийсь момент завів клуб у кризу, з якої "б'янконері" не можуть вийти досі. І от Аль-Шабаб вирішив запросити Недведа на посаду спортивного директора. Бущан може пишатися собою: він став першим придбанням абсолютної легенди футболу на новому місці роботи.

Що являє собою Аль-Шабаб?

Це насамперед команда з великою історією. Клуб двічі вигравав арабський Кубок чемпіонів, один – Кубок володарів кубків та цілих шість – чемпіонат Саудівської Аравії. Щоправда, останній значний титул "молоді" датований 2012 роком – станом на сьогодні клубу дуже складно конкурувати з суперниками, які запрошують футболістів рівня Роналду, Бензема, Мареза.

У саудівських традиціях довіряти іноземним тренерам. У вісімдесяті саме Аль-Шабаб став першим іноземним досвідом у житті Луїша Феліпе Сколарі. Пізніше там тренували Мішель Прюдомм та Нері Пумпідо – у минулому основні воротарі збірних Бельгії та Аргентини відповідно. Але, при всій повазі до їхніх регалій як гравців і навіть до перемоги на ЧС Сколарі, можна сказати, що найсильніший тренер в історії Аль-Шабаба працює з ним зараз.

Фатіх Терім домігся з Галатасараєм, здавалося б, неможливого. Турецький клуб, який ще нещодавно вилітав у єврокубках від будь-якого суперника, виграв Кубок УЄФА, причому пройшов абсолютно моторошною сіткою. Боруссія (Дортмунд), Лідс, Арсенал – таких суперників у 2000 році логічніше було чекати у Лізі чемпіонів! Не говорячи про те, що і в ЛЧ, щоб стати третім у групі, турки обійшли сам Мілан.

Терім став для Галатасарая чудотворцем, символом перемог. На його рахунку 8 чемпіонських титулів, Кубок УЄФА та чвертьфінал Ліги чемпіонів – у сезоні-2012/13. При цьому на його рахунку й найгірший сезон за всю історію Галатасарая: у кампанії-2021/22 турки стали аж 13-ми у чемпіонаті та по ходу справи звільнили "Імператора".

Після цього Терім мав невдачу в Панатінаїкосі – і місяць тому, за лічені дні до Недведа, він приїхав до Аль-Шабабу. Так, теж протягом сезону: раніше працював Вітор Перейра, якого переманив Вулвергемптон. Звичайно, Фатіх далеко не на вершині кар'єри, але східним реаліям він відповідає краще, ніж, наприклад, Піолі, який після відставки з Мілана очолив Аль-Наср.

Хто в команді?

Можна пожартувати, що Терім переманив Бущана, щоб допомогти клубу свого життя. Адже через інтерес Аль-Шабаба Динамо було змушене виходити на матч проти Галатасарая із запасним воротарем, і не обійшлося без помилок біля своїх воріт... Але якщо серйозно, в Аль-Шабаба свої, дуже серйозні причини шукати воротаря. Основним голкіпером був кореєць Кім Син Гю, але він порвав хрестоподібну зв'язку. Наразі грає 38-річний ветеран Абдулла аль-Маюф, який був запасним і раніше в Аль-Шабабі, і в попередніх клубах – а решта вартових воріт команди ще зовсім юні.

Ну, а хто ж на полі? Головною зіркою команди можна назвати Янніка Феррейра-Карраско. До Аль-Шабаба він грав за мадридський Атлетико – і просто знищував суперників у Лізі чемпіонів та Прімері божевільним дриблінгом. Також із відомих імен у команді півзахисник Джакомо Бонавентура, який попередні 10 сезонів провів у Мілані й Фіорентіні, та форвард Поденсе. До того, як віддати у Вулвергемптон тренера, саудівці взяли в них гравця: саме у "вовків" Поденсе був на контракті останні чотири сезони.

Нові реалії у саудівському футболі сильно задерли ціни на місцевих гравців. Перед початком сезону Аль-Шабаб продав в Аль-Ахлі лівого захисника Аль-Харбі, який навіть за збірну Саудівської Аравії майже не грає, за 28 мільйонів євро. Не витратив ще й 15 мільйонів, тож можна припускати, що клуб ще не закінчив закупівлю. Ех, здешевило Динамо, віддаючи Бущана за три мільйони...

Але з результатами поки що все не дуже добре. Аль-Шабаб йде у таблиці шостим і навіть від третього місця відстає вже на 9 очок. А в міжнародні турніри виходить лише перша трійка чемпіонату. Можливо, реальніше поборотися буде за Кубок, де підопічні Теріма вже в півфіналі.

Бущану треба включатися до боротьби відразу: шейхи щедро витрачають, але й питають суворо.

Віталій Пасічний для Чемпіона