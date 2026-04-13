УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 25 туру
Затверджено розклад матчів 25 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме тур у суботу, 25 квітня, матчем Колос – Полтава, а закриватиме програму поєдинок між Зорею та Вересом, які зіграють між собою у понеділок, 27 квітня.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
25 тур
25 квітня (субота)
- 15:30 Колос – Полтава
- 18:00 Рух – Карпати
26 квітня (неділя)
- 13:00 Кривбас – Динамо
- 15:30 ЛНЗ – Металіст 1925
- 18:00 Полісся – Оболонь
- 18:00 Кудрівка – Шахтар
27 квітня (понеділок)
- 13:00 Епіцентр – Олександрія
- 15:30 Зоря – Верес
Як відомо, УПЛ також затвердила дату матчу 21 туру Шахтар – Зоря, який було перенесено на прохання УАФ.