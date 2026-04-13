УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 25 туру

Затверджено розклад матчів 25 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Стартуватиме тур у суботу, 25 квітня, матчем Колос – Полтава, а закриватиме програму поєдинок між Зорею та Вересом, які зіграють між собою у понеділок, 27 квітня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

25 тур

25 квітня (субота)

15:30 Колос – Полтава

18:00 Рух – Карпати

26 квітня (неділя)

13:00 Кривбас – Динамо

15:30 ЛНЗ – Металіст 1925

18:00 Полісся – Оболонь

18:00 Кудрівка – Шахтар

27 квітня (понеділок)

13:00 Епіцентр – Олександрія

15:30 Зоря – Верес

Як відомо, УПЛ також затвердила дату матчу 21 туру Шахтар – Зоря, який було перенесено на прохання УАФ.