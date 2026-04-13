Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 25 туру

Олексій Мурзак — 13 квітня 2026, 22:11
Затверджено розклад матчів 25 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме тур у суботу, 25 квітня, матчем Колос – Полтава, а закриватиме програму поєдинок між Зорею та Вересом, які зіграють між собою у понеділок, 27 квітня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
25 тур

25 квітня (субота)

  • 15:30 Колос – Полтава
  • 18:00 Рух – Карпати

26 квітня (неділя)

  • 13:00 Кривбас – Динамо
  • 15:30 ЛНЗ – Металіст 1925
  • 18:00 Полісся – Оболонь
  • 18:00 Кудрівка – Шахтар

27 квітня (понеділок)

  • 13:00 Епіцентр – Олександрія
  • 15:30 Зоря – Верес

Як відомо, УПЛ також затвердила дату матчу 21 туру Шахтар – Зоря, який було перенесено на прохання УАФ.

