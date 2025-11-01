Реабілітація Кривбаса після розгрому від Динамо, Колос проти срібного призера та битва аутсайдерів в 11 турі УПЛ

Сьогодні, 1 листопада, програма одинадцятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26 продовжиться трьома матчами.

Ігровий день відриватимуть у Кривому Розі місцевий Кривбас та Полтава. Підопічні Патріка Ван Леувена захочуть реабілітуватися за розгромну поразку від Динамо (0:4) у минулому турі. Полтавці у свою чергу хотіли б залишити останнє місце турнірної таблиці.

Пізніше естафету підхоплять Колос та Олександрія. Ковалівці не можуть перемогти в межах чемпіонату вже п'ять матчів поспіль (2 нічиї, 3 поразки). А чинний срібний призер УПЛ все ще перебуває в небезпечній зоні перехідних матчів.

В останньому поєдинку дня у Тернополі гратимуть Епіцентр та Верес, команди-сусіди по турнірній таблиці чемпіонату України. Номінальні господарі поля йдуть на серії з двох перемог поспіль, завдяки чому вони залишили "підвал" таблиці. А ось рівненський колектив, як і Колос, має 5-матчеву серію без перемог (4 нічиї, 1 поразка).

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

11 тур, 1 листопада

13:00 Кривбас – Полтава

15:30 Колос – Олександрія

18:00 Епіцентр – Верес

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 11 тур УПЛ стартував вчора, 31 жовтня, матчем, у якому Кудрівка мінімально обіграла Оболонь.