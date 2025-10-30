Кривбас – СК Полтава: де дивитися матч 11-го туру УПЛ

Криворізький Кривбас зіграє з Полтавою в матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в суботу, 1 листопада, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі.

Гра розпочнеться о 13:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 10 туру Кривбас, який був першим, опустився на 5 сходинку. Полтава ж йде на останньому місці. В попередньому турі Кривбас розгромно програв Динамо, а Полтава розписала мирову з Колосом.