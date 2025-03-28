Інгулець зіграє з Вересом, ЛНЗ протистоятиме Поліссю у 22 турі УПЛ

У п'ятницю, 28 березня, відбудеться повернення Української Прем'єр-ліги, в межах 22 туру якої пройдуть два матчі.

О 13:00 має розпочатися перший поєдинок цього ігрового дня, в якому Верес прийматиме Інгулець. Команди йдуть в різних частинах турнірної таблиці: рівненський клуб з 28 очками посідає 8 місце, у той час, як колектив з Петрового є найгіршою командою чемпіонату, маючи в активі 15 балів.

Потім у Черкасах місцевий ЛНЗ зіграє з Поліссям. Команди не вирізняються стабільністю результатів після зимових "канікул". На даний момент ЛНЗ іде десятим (25 очок), а Полісся посідає четверте місце (34 очки).

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

22 тур, 28 березня

13:00 Інгулець – Верес

15:30 ЛНЗ – Полісся

Раніше стало відомо, що тренер одного з клубів УПЛ висловив готовність очолити збірну України.