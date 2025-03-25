ЛНЗ Черкаси – Полісся: де дивитися матч 22 туру УПЛ

ЛНЗ Черкаси та житомирське Полісся проведуть між собою матч 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 28 березня, на Центральному стадіоні в Черкасах. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

"Вовки" продовжують знаходитися на 4 сходинці турнірної таблиці, заробивши 34 очки за 21 зіграний матч. В останньому турі підопічні Імада Ашура сенсаційно програли Вересу, пропустивши від рівненського клубу 5 голів.

ЛНЗ після 21 туру посідає 10 сходинку, у команди 25 очок. В останньому матчі команда Романа Григорчука здолала ковалівський Колос із рахунком 2:0.