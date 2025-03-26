Інгулець – Верес: де дивитися матч УПЛ

Інгулець з Петрового прийматиме Верес Рівне у межах 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 28 березня, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Верес наразі знаходиться на восьмому місці турнірної таблиці, заробивши 28 очок у 21 поєдинку. В останній грі чемпіонату сенсаційно розгромив Полісся.

Інгулець також здобув перемогу в останньому турі УПЛ, обігравши Чорноморець. Наразі підопічні Василя Кобіна посідають останнє місце в чемпіонаті, заробивши 15 очок. Від рятівної 12 сходинки Інгулець відділяє 6 залікових балів.