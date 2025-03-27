Тренер клубу УПЛ не проти очолити збірну України

Головний тренер черкаського ЛНЗ Роман Григорчук не проти очолити збірну України, адже йому цікава така робота.

Про це він зізнався у інтерв'ю YouTube-каналу Трендець.

"Я вірю в Реброва і бажаю йому найкращого. Збірна України точно буде з ним в порядку. Якщо міркувати про роботу з національною командою, то п'ять років тому я про це навіть не думав. Гравці збираються п'ять разів на рік, а далі що робити? Звичайно, ти їздиш і дивишся матчі, але немає тонусу. Потім був період, коли я почав думати про цю посаду. Після п'яти років я абсолютно точно бачу себе на чолі збірної у цій професії. Це дуже цікава робота. Величезний діапазон дій для тренера, щоб все робити краще. Тому мені однозначно це цікаво", – сказав Григорчук.

Раніше у цьому ж інтерв'ю Григорчук встиг забути, що Чорноморець, який він тренував з 2010 по 2014 рік, міг підписати Ростислава Семенченка, який нині є одним з найкращих футзалістів світу та лідером збірної України. Тренер також не знав, що збірна України з футзалу виграла бронзу на ЧС-2024.

Нагадаємо, напередодні Україна програла Бельгії у двоматчевому протистоянні за право грати в елітному дивізіоні Ліги націй.

"Синьо-жовті" підходили до матчу-відповіді, маючи перевагу завдяки перемозі з рахунком 3:1 в першій зустрічі. Проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3 та не змогли пробитися в елітний дивізіон турніру.