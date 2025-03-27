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Тренер клубу УПЛ не проти очолити збірну України

Олексій Мурзак — 27 березня 2025, 14:54
Тренер клубу УПЛ не проти очолити збірну України
Роман Григорчук
УПЛ

Головний тренер черкаського ЛНЗ Роман Григорчук не проти очолити збірну України, адже йому цікава така робота.

Про це він зізнався у інтерв'ю YouTube-каналу Трендець.

"Я вірю в Реброва і бажаю йому найкращого. Збірна України точно буде з ним в порядку. Якщо міркувати про роботу з національною командою, то п'ять років тому я про це навіть не думав. Гравці збираються п'ять разів на рік, а далі що робити? Звичайно, ти їздиш і дивишся матчі, але немає тонусу.

Потім був період, коли я почав думати про цю посаду. Після п'яти років я абсолютно точно бачу себе на чолі збірної у цій професії. Це дуже цікава робота. Величезний діапазон дій для тренера, щоб все робити краще. Тому мені однозначно це цікаво", – сказав Григорчук.

Раніше у цьому ж інтерв'ю Григорчук встиг забути, що Чорноморець, який він тренував з 2010 по 2014 рік, міг підписати Ростислава Семенченка, який нині є одним з найкращих футзалістів світу та лідером збірної України. Тренер також не знав, що збірна України з футзалу виграла бронзу на ЧС-2024.

Нагадаємо, напередодні Україна програла Бельгії у двоматчевому протистоянні за право грати в елітному дивізіоні Ліги націй.

"Синьо-жовті" підходили до матчу-відповіді, маючи перевагу завдяки перемозі з рахунком 3:1 в першій зустрічі. Проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3 та не змогли пробитися в елітний дивізіон турніру.

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