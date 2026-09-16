Фещук оцінив потенціал Карпат у новому сезоні УПЛ-2026/27

Колишній головний тренер клубу Фенікс-Маріуполь Максим Фещук розповів, що львівські Карпати, які його приємно дивують, мають усі шанси фінішувати мінімум у першій п'ятірці УПЛ-2026/27.

Його цитує Український футбол.

За словами колишнього форварда "левів", команда Франа Фернандеса виглядає збалансованою та з хорошим мікрокліматом. Фещук додав, що влітку 2026-го "зелено-білі" гарно попрацювали на трансферному ринку, відзначивши літніх новачків – Назарія Русина та Романа Вантуха.

"Щодо того, наскільки вистачить переможного запалу Карпатам, то у львівській команді досить довга лава, глибина складу і конкуренція. Вважаю, що Карпати у цьому сезоні фінішують мінімум у першій п'ятірці. Потенціал дуже хороший у львівської команди", – заявив Фещук.

Водночас колишній футболіст не розуміє останнього придбання Хоакіна Сіфуентеса. На його думку, таких гравців, як екслідер Епіцентра, у львівському клубі вистачає. Тому такий трансфер залишився для нього загадкою.

"Вже по ходу сезону львів'яни взяли ще й Сіфуентеса і для мене це загадка. Для чого він у Карпатах?" – зазначив Фещук.

"Леви" уклали угоду з іспанським півзахисником за схемою 2+1. Від моменту переходу Сіфуентес вже встиг взяти участь у 4-х матчах, але наразі результативними діями ще не відзначався.

Нагадаємо, що Карпати добре стартували у новому сезоні-2026/27 – 4 перемоги, 1 нічия та 1 поразка в УПЛ. Львів'яни набрали 13 балів та замикають трійку лідерів турнірної таблиці. "Зелено-білих" випереджають лише Полісся та Шахтар, у яких по 15 очок.

Також підопічні Фернандеса вийшли до 1/16 фіналу Кубку України, вибивши київську Оболонь (2:0). 16 вересня львівський клуб зіграє проти Колоса у кубковому матчі за вихід до 1/8 фіналу. Початок – о 12:00. Онлайн-трансляцію гри можна переглянути – тут.