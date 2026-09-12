Буде багато крові: тренер Колоса пообіцяв Карпатам вендетту

Асистент головного тренера Колоса Олег Шелаєв висловився про поразку від Карпат (0:2) у шостому турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба "хліборобів".

В інтерв'ю УПЛ ТБ фахівець пообіцяв помститися "левам" у Кубку України. Він заявив, що команда буде дуже налаштована й у майбутньому протистоянні відбудеться вендетта.

"Хочеться вже перемагати та забивати. Страждаємо. Ми як серфери – під хвилею зараз, а не над хвилею. Ми готувалися до проблем другого сезону – якщо немає ротації та глибини, то ти можеш зайти у кризу. Є нерви, неправильні рішення. Знову гра з Карпатами в Кубку України? Думаю, ми б обміняли перемогу в УПЛ на виліт із Кубка. Чемпіонат все ж важливіший. Футболу не буде, буде вендета. Ми наточимо зуби, вийдемо та буде багато крові", – сказав Шелаєв.

Зазначимо, що Колос має два залікові бали після п'яти зіграних матчів у чемпіонаті. Карпати після перемоги очолили турнірну таблицю, набравши 13 очок.

Команди знову зійдуться в очному протистоянні 16 вересня. Поєдинок 1/8 фіналу Кубку України перенесли напередодні, він має розпочатись о 12:00.