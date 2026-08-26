Сміливість і менталітет переможця: як Фернандес зламав стереотип про "іспанських шарлатанів" у Карпатах

Нинішні львівські Карпати продовжують стійко робити ставку на іспанську концепцію розвитку команди – вектор, який був у минулому, але залишив по собі неприємний післясмак і доволі неоднозначні спогади у пам'яті вибагливої місцевої публіки.

У ті роки іспанський вектор асоціювався не лише з футболом а й з управлінським хаосом, незрозумілими трансферами "ноунеймів" та відсутністю чіткої стратегії в керівництва клубу.

Хто ж з іспанських спеціалістів очолював "зелено-білих" до приходу Франа Фернандеса? Розпочнімо із самого початку...

Серхіо Наварро

Серхіо Наварро став першим наставником із сонячної Іспанії, який попрацював на чолі львів'ян. Він прийшов до керма у червні 2017-го та був креатурою тодішнього виконавчого директора "левів" Даріо Друді. Останній – ще той хитрий "кадр", який попрацював у клубі.

Іспанець приїхав у Львів, маючи за своїми плечима лише досвід роботи на посаді асистента головного тренера у Кастельоні, російському Рубіні та іспанському Вільярреалі. Карпати стали першим клубом, який Наварро очолив у ролі головного наставника.

Серхіо Наварро ФК Карпати

Перед іноземним фахівцем стояло непросте завдання – повернути команду на євроарену. Однак у Львові Серхіо відверто провалився... "Зелено-білі" провели під його керівництвом лише 8 матчів, після чого тренеру вказали "на двері". Але такий вчинок керівництва Карпат не викликав жодних здивувань в уболівальників клубу, адже львів'яни з іспанським наставником здобули лише 6 балів.

В останньому поєдинку Наварро у Львові отримав цілу "торбу" від рівненського Вереса (сенсаційні 1:6) та заслужено поїхав назавжди з міста Лева. Як то кажуть: "Перший млинець нанівець".

Зазначимо, що після роботи у Карпатах Наварро попрацював адміністратором у Леванте, головою молодіжного департаменту в Атлетик Більбао та очолював угорський Дебрецен. Із літа 2026-го працює з командою Мілан Футуро.

Фабрі Гонсалес

13 січня 2019 року львівський клуб оголосив про призначення Фабрі Гонсалеса на посаду нового головного тренера першої команди.

Якщо Наварро не мав "зеленого поняття", як це – працювати головним тренером, то Гонсалес приїхав у Львів із великим багажем досвіду. Однак у його професіоналізмі можна було добряче засумніватися – він 30 разів змінював місце роботи.

Фабрі Гонсалес ФК Карпати

У місті Лева Фабрі також надовго не затримався, продовживши "чорну серію" роботи іспанських коучів у Карпатах. Гонсалес провів на чолі команди 14 ігор (3 перемоги, 4 нічиї та 7 поразок) та залишив Львів наприкінці травня 2019-го начебто "за станом здоров'я".

Після роботи у львівському клубі Гонсалес довго пробув без клубу. Лише у листопаді 2024-го він очолив галісійську Вівейру, якою керував протягом трьох місяців, та пішов у відставку на тлі поганих результатів. Нині про 71-річного тренера нічого не чути.

Фран Фернандес: після трьох матчів вже був "на валізах"

8 січня 2026 року Карпати вчергове повернулися до іспанського вектора. "Леви" оголосили про призначення Франа Фернандеса, який став наступником звільненого Владислава Лупашка.

Іспанець став новим обличчям для українського футболу. До переїзду у Львів Фран попрацював з Альмерією, Алькорконом, Тенеріфе та Реал Мурсією. Найменше іноземний спеціаліст протримався на чолі Тенеріфе – лише 13 ігор. В інших клубах "Містер" провів щонайменше 40 поєдинків.

Чимало запитань виникало до Франа, який приїхав в Україну без тренерського штабу. Фернандес взяв із собою у львівський колектив лише свого помічника Вісенте Фустера Руіса, який раніше йому допомагав в Алькорконі та Мурсії. Також у тодішній тренерський штаб Фернандеса увійшли Сергій Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрій Шевчук та Володимир Кравчук, які працювали у попередньому штабі Лупашка.

Фран Фернандес зі своїм асистентом ФК Карпати Львів

Старт іспанського наставника у Львові хотілося б стерти з пам'яті місцевим фанам. Якщо поразка від донецького Шахтаря (0:3) не викликала великого подиву, то домашнє фіаско від ковалівського Колоса (0:1) не залишилося поза увагою львівських фанів.

Дві поразки поспіль та несподівана нічия з Кудрівкою (1:1) неабияк захитали стілець під Фернандесом. Усі експерти та велика кількість уболівальників в унісон говорили про можливе звільнення Франа. Поки на нього лилася ціла гора критики, Фернандес зберігав тотальний спокій, продовжуючи прищеплювати команді свій стиль футболу. Його зовнішньому спокою можна було лише позаздрити.

"Спершу хочу зазначити, що я прийшов у Карпати, аби затриматися на тривалий час. Я приїхав сюди, адже мене переконав проєкт. Це проєкт, в якому збережений баланс логічних рішень з результатом. Йдеться про досягнення найкращих результатів і так само про досягнення прогресу юних виконавців. Це те, чому я цілком довіряю. Я знаю, що моя робота залежить від результатів. Але я з тих тренерів, котрі довіряють тренувальному процесу, які слідкують за розвитком футболістів у їхній повсякденній роботі. Я концентруюся на цьому. Я розумію, що не завжди результат співвідноситься з виконаною роботою, але я буду зосереджений на виконанні роботи і досягненні найвищих результатів. Напевне станеться таке, як і зі всіма тренерами у світі. Якщо тренер не досягає поставлених цілей, то це може вартувати йому посади. Тим не менш, у мене позитивна ментальність. Я впевнений, що ми досягнемо поставлених цілей, даруватимемо радість нашим вболівальникам. Я впевнений, що це буде хороший сезон", – заявляв іспанець.

Навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Десь так само було у цій ситуації. Після провального старту Карпати під керівництвом іспанського наставника видали неймовірну серію із семи матчів без поразок – 5 перемог та 2 мирові. Лише Кривбасу вдалося зупинити переможну ходу львів'ян (поразка 0:1). Справи "Містера" у Львові почали налагоджуватися.

У своєму першому неповному сезоні в УПЛ-2025/26 Фернандес показав 9-й результат. У 30-ти турах Карпати набрали 41 бал. Тому на Франа чекало міжсезоння, де йому потрібно було "скинути баласт" у вигляді непотрібних гравців, закласти фундамент на новий сезон, підсиливши команду якісними футболістами.

Космічна трансферна кампанія та феєричний старт "левів" в УПЛ

Влітку 2026-го іспанський тренер привів у команду чимало гравців, з якими вже раніше працював або яких добре знав (Іван Калеро, Моха Мухлісс...) І це з ходу дало результат. Фернандес довів, що якщо гравець хорошого рівня, то може навіть без підготовки "вистрілити" та допомогти команді. Як це було у випадку з Фелліпе Вієйрою, Назарієм Русином та іншими літніми новачками "левів". Також до тренерського штабу долучилися іспанські фахівці.

"У тренувальному процесі є нові для мене речі. Мені надзвичайно імпонує інтенсивність занять. Немає такого, що ми довго й повільно розгойдуємося – усе відразу починається чітко, швидко та в максимальному темпі. Також дуже багато уваги приділяється роботі в тренажерному залі", – розповідав в одному зі своїх інтерв'ю літній новачок команди Роман Вантух.

Роман Вантух fckarpaty.org.ua

На старті нового розіграшу УПЛ-2026/27 Карпати демонструють розкішний старт – три поспіль звитяги у чемпіонаті та заслужене перше місце (9 балів), а також вихід в 1/16 фіналу Кубку України. 22 серпня львів'яни вибили київську Оболонь (2:0).

В українській першості "леви" завершували поєдинки із різницею у 3 голи на свою користь – проти Кривбаса (4:1), ЛНЗ (3:0) та Буковини (3:0). Цікаво, що ігри проти криворіжців та віцечемпіонів УПЛ-2025/26 далися "зелено-білим" легше (погляд із трибун!), аніж проти чернівецького суперника, який повернувся у першість вперше за 32 останні роки.

Якщо ще є питання до гри "левів", то до самовіддачі команди немає жодних претензій. Кожен футболіст викладається на футбольному полі на усі сто відсотків, адже після продуктивної роботи на трансферному ринку ніхто не гарантує тому чи іншому гравцю стабільного місця в основі.

Команда "Містера" закрила рот усім "експертам", які називали Фернандеса "черговим іспанським шарлатаном". І це у час, коли в Україні триває війна.

Який стиль футболу Фернандес прищеплює Карпатам?

Фран ще з перших днів роботи окреслив прагнення будувати проактивний і видовищний футбол. Його ідея полягає у поєднанні іспанського структурного контролю та інтенсивної фізичної праці:

Високий пресинг та проактивність. Команда намагається брати ініціативу у свої руки, діяти від позиції сили та повертати м'яч якнайвище до воріт суперника.

Контроль гри через володіння. Замість хаотичного футболу іспанець прищеплює структуру, де гравці однакове сприймають фази гри, а володіння м'ячем слугує інструментом для створення моментів і стримування суперника.

Успіх починається з надійної оборони. Попри орієнтацію на атаку, Фернандес наголошує, що першочерговий акцент робиться на системній грі в захисті – надійна організація позаду дає свободу та впевненість групі атаки.

Дисципліна та максимальна самовіддача. Тренер вимагає від футболістів постійної концентрації у кожному епізоді, роблячи ставку на роботу, а не на везіння.

Фран Фернандес fckarpaty.org.ua

Такий стиль приніс результат! Особливо це помітно після того футболу, який прищеплював команді Лупашко. Під керівництвом українського спеціаліста команда намагалася грати у надто відкритий, майже авантюрний футбол, що призводило до провалів в обороні. Чого тільки вартує поразка 2:5 від донецького Шахтаря. Натомість Фернандес приніс іспанську раціональність – контроль м'яча не заради контролю, а задля безпеки та пошуку вразливостей.

Фернандес став першим іспанським наставником, який зумів вистрілити у львівському клубі. Так, можливо, ще занадто рано співати дифірамби Франу, але можна з упевненістю сказати, що "леви" нарешті за довгі роки знайшли свого фахівця.

Окрім цього, 46-річний фахівець доєднався до когорти іспанця Хуанде Рамоса, який очолював Дніпро (2010-2014 роки), як наставник, який уникнув швидкого провалу та продовжив роботу в УПЛ.

Фран змусив велику кількість фанів "перевзутися" щодо його роботи

Окремої уваги заслуговує реакція багатьох уболівальників, які буквально на ходу "перевзулися" у ситуації щодо іспанського наставника.

Чимала кількість "диванних експертів" ще після поганого старту Фернандеса у Карпатах пророкувала йому швидкий від'їзд із України. Водночас чимала торсида продовжувала вірити у "футбольну релігію" та плани іспанця.

Тепер Фран змусив першу половину уболівальників кардинально змінити свою тональність.

Святкування голу Бабогла разом із фанатами fckarpaty.org.ua

Зараз немаленька кількість уболівальників та експертів відверто визнають, що поспішили з висновками та переоцінили початкові труднощі адаптації, а фраза "Поверніть Мирона" (мова йде про Маркевича – прим.) вже майже не згадується у соцмережах клубу. Результати команди змусили скептиків "перевзутися": на критику прийшла повага за витриману паузу, спокій під тиском та вміння тримати удар у найскладніший момент.

Сьогодні львівські трибуни та футбольна спільнота вже не згадують іспанський вектор із остеріганням чи неприємним післясмаком. Визнання власної помилки тими, хто закликав вказати Франу "на двері" вже після трьох турів, стало найкращим доказом успіху тренера. Фернандес не просто закрив рот скептикам переконливою грою та лідерством у турнірній таблиці, а й повернув місцевій публіці давно втрачене відчуття гордості за команду, яка нарешті знайшла свій впевнений і видовищний почерк.

Легендарна кричалка "Кубок Львову!" за останні роки суттєво втратила свій сакральний зміст і в експертних колах сприймається скоріше як привід для іронії, аніж як реальна амбіція. Однак теперішні Карпати під керівництвом Фернандеса мають усі шанси струснути цей скепсис і здути пил із задавненої мрії.

"Кубок Львову" – легендарна фраза ультрасу Карпат

Раціональний іспанський прагматизм у поєднанні з яскравим атакувальним потенціалом цілком здатен повернути "зелено-білим" трофейний апетит та, що найголовніше, знову вивести львівську команду на єврокубкову арену, де на неї вже давно чекає вибаглива місцева публіка.

Що найближчим часом чекає на Карпати Франа?

Вже у суботу, 29 серпня, львів'яни спробують продовжити свою переможну серію до п'яти ігор поспіль. Команда Фернандеса гостюватиме на полі Лівого Берега у 4-му турі УПЛ-2026/27. Початок – о 15:30.

ФК Карпати в 1/32 фіналу Кубку України 2026/27 Фото львівського клубу

Після цього на підопічних іспанського фахівця чекатиме екзамен у першості проти чинного чемпіона УПЛ – донецького Шахтаря (5 вересня о 18:00). Так, це буде домашня гра для "левів", яка водночас буде плюсом для команди і додатково створюватиме тиск через відповідальність перед рідними фанами. Якщо обидва клуби переможуть у 4-му турі, то у їхній очній битві 5-го туру може визначитися колектив, який нарешті одноосібно очолить турнірну таблицю елітного дивізіону!

Чи стане Фран Фернандес "почесним громадянином Львова"? Статус, який свого часу уболівальники "левів" приписували іншому іноземному наставнику... Це лише питання часу та стабільності результатів. Втім, на відміну від минулого героя львівських трибун, чий пізніший вибір назавжди перекреслив колишню любов львів'ян, іспанець має усі шанси залишити по собі виключно світлу футбольну спадщину й дійсно заслужити цей неофіційний статус без жодних "але".