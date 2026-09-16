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1/16 фіналу Кубку України з футболу: онлайн-трансляції матчів 16 вересня

Софія Кулай — 16 вересня 2026, 07:30
1/16 фіналу Кубку України з футболу: онлайн-трансляції матчів 16 вересня
Трансляції матчів Кубку України 16 вересня
УАФ

У середу, 16 вересня, відбудуться чергові матчі 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

Програму ігрового дня відкриє друге поспіль протистояння Колоса та Карпат. Цей кубковий поєдинок мав відбутися 17 вересня, але його перенесли на 16 вересня. Нагадаємо, що 11 вересня "леви" Франа Фернандеса обіграли "ковалівців" 2:0 завдяки голам Назарія Русина та Жозефа Сері.

Після цієї зустрічі відбудуться ще три матчі: Прикарпаття – Харків, Куликів-Білка – Верес і Буковина – ЛНЗ.

Дивіться прямі трансляції ігор, організованих УПЛ ТБ, на "Чемпіоні".

  • 12:00 | Колос – Карпати
  • 14:00 | Прикарпаття – Харків
  • 15:00 | Куликів-Білка – Верес
  • 16:00 | Буковина – ЛНЗ

Ще дві гри заплановані на четвер, 17 вересня, у яких Тростянець зіграє проти Чернігова (11:00), а Вільхівці приймуть Шахтар (15:00).

Додамо, що вже визначилися 10 учасників 1/8 фіналу Кубку України: Лівий Берег, Динамо, Новий Розділ, Зоря, Маяк, Олександрія, Металіст, Кривбас, Епіцентр і Полісся.

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