Фернандес: Важливо, що Карпати здобули три очки у матчі з Колосом

Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес підсумував перемогу над Колосом (2:0) у 6 турі чемпіонату України,

Його слова передає пресслужба клубу.

"Хочу привітати команду з перемогою. Ми розуміли, що поєдинок буде важкий, і не лише через те, що нам протистояв важкий суперник. Але також, враховуючи той факт, що у двох попередніх матчах ми були близькі до того, щоб здобути перемогу. В емоційному плані важко переборювати такі моменти, однак команда сьогодні проявила ментальність переможців. Нам пощастило забити перший швидкий гол, початок матчу був більш-менш рівним. Після другого гола, можливо, десять хвилин суперник зміг нас відтіснити трохи нижче. Втім, думаю, що решту поєдинку ми контролювали гру. У другому таймі у нас було чимало гольових моментів і ми могли збільшувати рахунок на табло. Проте важливо, що ми здобули три очки й утримали ворота на нуль. Для нас це важливо. Зараз необхідно, щоб команда відновилася та підготувалася до наступного кубкового протистояння", – сказав іспанський фахівець.

Також тренер пояснив зміни на воротарській позиції. У грі з Колосом у стартовому складі вийшов Роман Мисак. З 1 туру основним голкіпером був 19-річний Денис Марченко.

"У двох матчах ми не здобували перемог і вважали, що команді потрібен був цей досвід і спокій. Саме тому ми зробили вибір на користь Мисака у сьогоднішньому поєдинку. Це жодним чином не означає, що у наступних матчах не може грати хтось інший у воротах. Ми маємо чотирьох голкіперів і кожен з них може зіграти, як і польові гравці. Ще додам, що Марченко – 19-річний воротар і перебуває на піку свого розвитку, у процесі навчання. Треба зберігати спокій і допомагати йому прогресувати. Мисак сьогодні зіграв хорошу гру, як і його партнери. Тут немає кого виділяти. Вважаю, що вся команда продемонструвала сьогодні хороший футбол", – підсумував Фернандес.

Перемога дозволила львів'янам очолити турнірну таблицю чемпіонату.

Зазначимо, що команди зустрінуться між собою вже 16 вересня, цього разу у межах 1/16 фіналу Кубку України. Матч на стадіоні "Колос" у Ковалівці розпочнеться о 12:00.

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