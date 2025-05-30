Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилися претенденти на звання найкращого тренера та гравця травня в УПЛ

Олексій Мурзак — 30 травня 2025, 22:05
Визначилися претенденти на звання найкращого тренера та гравця травня в УПЛ
УПЛ

Стали відомі претенденти на звання найкращого тренера та гравця травня в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

На звання найкращого тренера претендують: Руслан Костишин (Колос), Олександр Максимов (Полісся), Руслан Ротань (Олександрія) та Сергій Шищенко (Оболонь).

А за перемогу у номінації Найкращий гравець травня заочно змагатимуться: Факундо Батіста (Полісся), Артем Бондаренко (Шахтар), Теді Цара (Олександрія), Амбросій Чачуа (Карпати).

Голосування триватиме до 3 червня, віддати голос можна за цим посиланням.

Раніше стала відома символічна збірна сезону-2024/25 чемпіонату України за версією статистичного порталу Sofascore.

Нагадаємо, київське Динамо достроково стало чемпіоном України, друге місце посіла Олександрія, а Шахтар вперше за 29 років опинився поза першою двійкою призерів.

Втім, донецький колектив зміг виграти національний Кубок та гарантував собі участь у Лізі Європи.

Карпати Колос Оболонь Олександрія Полісся Чемпіонат України, УПЛ Сергій Шищенко Руслан Костишин Руслан Ротань Шахтар Донецьк Артем Бондаренко Факундо Батіста

Карпати

Карпати проведуть літні збори в Австрії, де запланували 7 спарингів
Повз єврокубки: огляд матчу 30-го туру УПЛ Карпати – Зоря
Непереможне Динамо, менеджерське самогубство Шахтаря та історичний рекорд Інгульця. Підсумки сезону УПЛ
Чемпіонство Динамо, Полісся – у єврокубках: підсумкова турнірна таблиця УПЛ
Битва за єврокубки: Зоря шокувала Карпати, Полісся розписало мирову з Кривбасом в останньому турі УПЛ

Останні новини