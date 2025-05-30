Визначилися претенденти на звання найкращого тренера та гравця травня в УПЛ

Стали відомі претенденти на звання найкращого тренера та гравця травня в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

На звання найкращого тренера претендують: Руслан Костишин (Колос), Олександр Максимов (Полісся), Руслан Ротань (Олександрія) та Сергій Шищенко (Оболонь).

А за перемогу у номінації Найкращий гравець травня заочно змагатимуться: Факундо Батіста (Полісся), Артем Бондаренко (Шахтар), Теді Цара (Олександрія), Амбросій Чачуа (Карпати).

Голосування триватиме до 3 червня, віддати голос можна за цим посиланням.

Раніше стала відома символічна збірна сезону-2024/25 чемпіонату України за версією статистичного порталу Sofascore.

Нагадаємо, київське Динамо достроково стало чемпіоном України, друге місце посіла Олександрія, а Шахтар вперше за 29 років опинився поза першою двійкою призерів.

Втім, донецький колектив зміг виграти національний Кубок та гарантував собі участь у Лізі Європи.