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"Гірників" більше, ніж чемпіонів: визначилась символічна збірна сезону УПЛ

Володимир Максименко — 30 травня 2025, 13:02
Гірників більше, ніж чемпіонів: визначилась символічна збірна сезону УПЛ
Георгій Судаков
ФК Шахтар Донецьк

Стала відома символічна збірна сезону-2024/25 чемпіонату України за версією статистичного порталу Sofascore.

Так, до 11-ки кращих потрапили одразу четверо гравців донецького Шахтаря, який завершив цей сезон на третьому місці.

Серед чемпіонів України до символічної збірної потрапив Владислав Ванат, який вдруге поспіль став найкращим бомбардиром кампанії, та Віталій Буяльський.

Також варто відзначити Олексія Паламарчука, який відбив у межах УПЛ шість пенальті поспіль та встановив цим новий рекорд змагання.

Символічна збірна УПЛ

Team of the Week provided by Sofascore

Нагадаємо, київське Динамо достроково стало чемпіоном України, друге місце посіла Олександрія, а Шахтар вперше за 29 років опинився поза першою двійкою призерів.

Втім, донецький колектив зміг виграти національний Кубок та гарантував собі участь у Лізі Європи.

Раніше визначилась символічна збірна розіграшу Кубку України за версією Sofascore.

Динамо Київ символічна збірна Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк SofaScore

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