Рух переміг Колос у 23 турі УПЛ, не обійшлося без суперечливого рішення арбітра
Львівський Рух здобув мінімальну перемогу над ковалівським Колосом у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол ще на 27 хвилині зустрічі забив 22-річний нападник львів'ян Ярослав Карабін з передачі Едсона Фернандо. Колос же у першому таймі не вразив у атаці.
Проте у другому таймі підопічні Руслана Костишина значно посилили тиск на ворота суперника та мали одразу декілька гольових моментів. І на останніх секундах гри відбувся момент, який міг врятувати Колос: захисник Руха ліктем заблокував удар, що летів у ствір воріт.
Арбітр спершу призначив штрафний, але потім пішов дивитися повтор на предмет пенальті, адже контакт був на лінії штрафного майданчика. У підсумку рефері прийняв рішення завершити матч.
Колос – Рух 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 27 Карабін
Колос: Пахолюк, Цуріков, Краснічі, Бурда, Козік (Владою 46), Демченко (Гагнідзе 62), Оріховський (Еліас Теллес 62), Ррапай, Третьяков (Алефіренко 73), Велетень, Болівар (Сидоров 46).
Рух: Ледвій, Слюбик, Дідик, Роман, Лях, Слюсар (Горін 46), Едсон (Рябов 71), Пастух, Карабін (Руніч 88), Алмазбеков (Фаал 54), Климчук.
Попередження: Ррапай 90 – ...
Турнірна таблиця УПЛ
Ця поразка не дозволила Колосу бодай трохи відірватися від зони перехідних матчів. У команди стільки ж балів, як в Оболоні та Ворскли (по 21), і лише за додатковими показниками клуб випереджає суперників у боротьбі за виживання.
Нагадаємо, у 23 турі Оболонь мінімально здолала Інгулець, а Ворскла у меншості програла Зорі.