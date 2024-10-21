Львівське дербі: Рух зіграє проти Карпат в 10 турі УПЛ

Сьогодні, 21 жовтня, відбудеться один матч 10 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Львівський Рух прийматиме Карпати, гра пройде на стадіоні "Арена Львів" та розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 21 жовтня

Рух – Карпати

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Зазначимо, що Рух після восьми зіграних матчів розташувався на сьомій сходинці турнірної таблиці. Перемога дозволить підопічним Віталія Пономарьова піднятися на п'яте місце. Карпати наразі знаходяться на 11 місці після 9 ігор, маючи в активі дев'ять очок.

Напередодні луганська Зоря у домашньому матчі поступилась криворізькому Кривбасу, одеський Чорноморець зіграв внічию з рівненським Вересом, а ЛНЗ у Черкасах здолав Інгулець.