Університатя – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

У четвер, 16 липня, відбудеться матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому зустрінуться Університатя Клуж і київське Динамо.

Гру на "Клуж Арена" розсудить валлійська бригада арбітрів на чолі з Айвеном Ервелом Гріффітом. Вона розпочнеться о 20:30 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Університатя – Динамо безпосередньо в цій новині.

Зазначимо, що в першому поєдинку команди зіграли внічию з рахунком 0:0. Переможець цієї пари у другому колі зіграє проти грецького ПАОКа.

Нагадаємо, що перед очним протистоянням Ігор Костюк і Володимир Бражко взяли участь у традиційній пресконференції, де поділились очікуваннями від гри.