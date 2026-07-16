Динамо назвало склад на матч з Університатею у Лізі Європи

Тренерський штаб київського Динамо оголосив стартовий склад на матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з Університатя Клуж.

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Біловар, Михавко, Дубінчак – Бражко, Шапаренко, Піхальонок – Редушко, Волошин, Пономаренко

Гра на "Клуж Арена" розпочнеться о 20:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Університатя – Динамо.

Зазначимо, що в першому поєдинку команди зіграли внічию з рахунком 0:0. Переможець цієї пари у другому колі зіграє проти грецького ПАОКа.

Нагадаємо, що перед очним протистоянням Ігор Костюк і Володимир Бражко взяли участь у традиційній пресконференції, де поділились очікуваннями від гри.