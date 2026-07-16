Динамо назвало склад на матч з Університатею у Лізі Європи
Динамо
Тренерський штаб київського Динамо оголосив стартовий склад на матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з Університатя Клуж.
Динамо: Нещерет – Кендзьора, Біловар, Михавко, Дубінчак – Бражко, Шапаренко, Піхальонок – Редушко, Волошин, ПономаренкоЗапасні: Ольховий, Суркіс, Вівчаренко, Ярмоленко, Коробов, Рубчинський, Огундана, Лонвейк, Малиш, Буяльський, Герреро, Тіаре
Гра на "Клуж Арена" розпочнеться о 20:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Університатя – Динамо.
Зазначимо, що в першому поєдинку команди зіграли внічию з рахунком 0:0. Переможець цієї пари у другому колі зіграє проти грецького ПАОКа.
Нагадаємо, що перед очним протистоянням Ігор Костюк і Володимир Бражко взяли участь у традиційній пресконференції, де поділились очікуваннями від гри.