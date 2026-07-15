Ми зустрічаємося з гігантом Східної Європи: головний тренер Університаті оцінив шанси своєї команди проти Динамо

Головний тренер румунської Університаті (Клуж-Напока) Крістіано Бергоді спрогнозував результат матчу-відповіді з київським Динамо у першому кваліфікаційному раунді Ліги конференції, надавши високу оцінку майбутнім суперникам.

Його слова передає пресслужба "червоних шапок".

"Шанси, на мою думку, після цього 0:0, можна сказати, становлять 50 на 50, але не лише завдяки вболівальникам. Сподіваюся, їх буде якомога більше, але вони не можуть грати. Матч для нас дуже важкий, ми зустрічаємося з гігантом Східної Європи, у складі якого є гравці, які минулого року відмовилися від пропозицій на 15–20 мільйонів від клубів Прем'єр-ліги. Сподіваюся, що вболівальники допоможуть нам, але хлопці на полі мають бути конкурентоспроможними та мати бажання пройти далі".

Також італійський фахівець відзначив наявність серед гравців "біло-синіх" багато молодих футболістів, що додає фактору несподіванки цьому протистоянню. За словами Бергоді, він знайшов слабкі місця в грі київського колективу.

"Динамо Київ – це команда з багатьма хорошими молодими гравцями, але вони ще молоді, тож ми не знаємо, що може статися під час матчу. У першому матчі вони контролювали гру, але ми добре протистояли їм, добре грали в обороні, не залишаючи вільних зон. Повторюю, на невеликих просторах у них є якісні гравці – і на флангах, і в центрі, але в них теж є слабкі місця. Хоча в першому матчі ми не часто атакували, я все одно вважаю, що найкращий шанс був у нас, завдяки Менді", – додав головний тренер "студентів".

Матч-відповідь Університатя Клуж – Динамо запланований на 16 липня та розпочнеться о 20:30 (за київським часом). Поєдинок розсудить валлійська бригада арбітрів на чолі з Айвеном Ервелом Гріффітом.

Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася нульовою мировою, тому уся інтрига збережена на друге протистояння. Напередодні очної дуелі суперник киян поступився Університаті Крайова у Суперкубку Румунії.

Раніше Олександр Гладкий розповів, чого забракло динамівцям для перемоги у першому матчі.