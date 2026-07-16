Динамо пройшло Університатю, перемоги ЦСКА Софії та Шерифа у матчах-відповідях 1 раунду кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 16 липня, відбулися матчі-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Так, ЦСКА Софія вдруге переграв Деррі Сіті, який представляє чемпіонат Північної Ірландії. Водночас молдавський Шериф з мінімальним рахунком переміг словенський Алюміній, а Ференцварош розгромив сербську Войводіну.

Свою другу зустріч провів і єдиний представник України на цьому турнірі – київське Динамо, яке у серії пенальті все ж вибило непоступливу Університатю Клуж. Детальніше з цим протистоянням можна ознайомитися у звіті від "Чемпіона".

Ліга Європи-2026/27

1-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Деррі Сіті (Північна Ірландія) – ЦСКА Софія (Болгарія) 1:2 (перший матч 2:3)

Голи: 1:0 – 47 Чепмен, 1:1 – 74 Піттас, 1:2 – 90+18 Коттер (аг)

Алюміній (Словенія) – Шериф (Молдова) 0:1 (перший матч 0:0)

Гол: 0:1 – 5 Жорес-Ульріх

Університатя Клуж (Румунія) – Динамо Київ (Україна) 2:4 по пен (перший матч 0:0)

Ференцварош (Угорщина) – Войводіна (Сербія) 3:0 (перший матч 2:1)

Голи: 1:0 – 27 Жозеф, 2:0 – 34 Захаріассен, 3:0 – 71 Грубер

Жиліна (Словаччина) – Хайдук (Хорватія)

Вестрі (Ісландія) – Карабах (Азербайджан)

Напередодні визначився транслятор матчів 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій між Поліссям та Копенгагеном.