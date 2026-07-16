Три передачі до купи не могли зв'язати: Косовський зробив прогноз на гру Динамо в Лізі Європи

Віталій Косовський поділився очікуваннями від матчу-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між київським Динамо та румунською Університатею Клуж.

Його слова передає Sport-express.

Колишній вінгер "біло-синіх" вважає, що другий поєдинок буде відрізнятись від першого, де підопічні Ігоря Костюка мали значну ігрову перевагу. Він заявив, що цього разу протистояння буде більш рівним.

"Шанси на прохід до наступної стадії перед матчем-відповіддю рівні – 50 на 50, але… Я чекаю на перемогу Динамо. У Румунії буде геть інша гра у виконанні обох команд, не така, як була у Любліні, де Динамо грало першим номером, більше контролювало м'яч і завдало понад 20 ударів у бік воріт суперника. У першому матчі, можливо, далися взнаки навантаження на тренувальних зборах. Знову ж таки, можливо, десь не вистачило психології переможців, скажімо так. Було певне хвилювання. Не просто вриватися в новий сезон так рано, на початку липня", – сказав Косовський.

Експерт додав, що Динамо має проходити врешті-решт цього суперника та спрогнозував підсумковий результат:

"Ця команда динамівцям по зубах. Румуни три передачі до купи не могли зв'язати в першому матчі. Звісно, їх не потрібно недооцінювати, але Динамо має проходити далі. У першому матчі перемогти румунів не вдалося, сподіваюся, вийде у другому. Мій прогноз на матч – 2:1 на користь Динамо".

Зазначимо, що в першому поєдинку команди зіграли внічию з рахунком 0:0. Матч-відповідь відбудеться 16 липня та розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Стежити за текстовою трансляцією протистояння можна буде за посиланням. Переможець цієї пари в наступному колі зіграє проти грецького ПАОКа.