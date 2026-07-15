Бражко: Хочемо розпочати гру з Університатею голом та завершити перемогою
Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко оцінив матч-відповідь проти Університаті Клуж у межах першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Зараз усі команди готові грати що три дні, до того ж сезон лише розпочався. Можливо, пауза нам на руку, а, можливо, навпаки, в суперників кращий тонус. Університатя в суперкубковій грі дещо змінила склад порівняно з нашим матчем.
Не хочеться робити гучні заяви перед грою. Завтра все вирішиться на футбольному полі. Подивимося, хто буде кращим – сподіваюся, що наша команда", – сказав хавбек.
Також гравець пригадав перший матч, виділивши організованість румунського колективу.
"Університатя як команда загалом провела дуже непоганий матч: не дозволила нам забити м'яч, оборонялася впродовж 90 хвилин та створювала моменти. Ми допустили такий результат у першому поєдинку через власні помилки, тому хочемо розпочати цю гру голом та завершити перемогою", – підсумував Бражко.
Матч-відповідь Університатя Клуж – Динамо запланований на 16 липня та розпочнеться о 20:30 (за київським часом). Поєдинок розсудить валлійська бригада арбітрів на чолі з Айвеном Ервелом Гріффітом.
Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася нульовою мировою, тому уся інтрига збережена на друге протистояння. Напередодні очної дуелі суперник киян поступився Університаті Крайова у Суперкубку Румунії.
Раніше Олександр Гладкий розповів, чого забракло динамівцям для перемоги у першому матчі.