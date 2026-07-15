Бражко: Хочемо розпочати гру з Університатею голом та завершити перемогою

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко оцінив матч-відповідь проти Університаті Клуж у межах першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Зараз усі команди готові грати що три дні, до того ж сезон лише розпочався. Можливо, пауза нам на руку, а, можливо, навпаки, в суперників кращий тонус. Університатя в суперкубковій грі дещо змінила склад порівняно з нашим матчем.

Не хочеться робити гучні заяви перед грою. Завтра все вирішиться на футбольному полі. Подивимося, хто буде кращим – сподіваюся, що наша команда", – сказав хавбек.